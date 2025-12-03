自由電子報
娛樂 最新消息

遭拱當「大魔王」操閃兵藝人 動力火車顏志琳背景被挖親回應

動力火車今出席公益活動。（記者陳奕全攝）動力火車今出席公益活動。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車今（3日）出席公益活動，和百歲人瑞一起完成耶誕花圈，前陣子演藝圈爆出多位知名男星閃兵事件，當時網友也挖出動力火車顏志琳曾當過「涼山特勤隊」，訓練嚴苛被形容是「地獄等級」，有網友開玩笑說，可以拱顏志琳去當閃兵藝人的「大魔王」，好好操一下，今被問到這話題，顏志琳也回應了。

尤秋興（左）和顏志琳平常就有捐款做公益。（記者陳奕全攝）尤秋興（左）和顏志琳平常就有捐款做公益。（記者陳奕全攝）

歲末年終，社會角落有許多需要關懷的長者，今動力火車出席華山基金會的「聖誕孤老人 到宅服務車募集」活動，尤秋興和顏志琳平常就有捐款做公益，今天加碼提到，要把政府普發一萬元現在再捐出來分給不同的公益單位，表達關懷心意。

顏志琳被問到「涼山特勤隊」，低調不願多談，只說：「做該做的事就好了，我們算是19、20歲去當兵，該做的事情，沒有刻意做什麼，選到就選到，就去當了。」被問到若真的有與當兵相關的實境節目邀約會參加嗎？尤秋興直言：「不ok，要運動，我們年紀大了。」

顏志琳被問到「涼山特勤隊」，低調不願多談。（記者陳奕全攝）顏志琳被問到「涼山特勤隊」，低調不願多談。（記者陳奕全攝）

對於當過「涼山特勤隊」的背景被網友廣為討論，顏志琳說：「滿驚訝的，訊息這麼快，不過大家說的和實際不同。」認為網路上很多討論和他當兵時情況不盡相同。

