娛樂 星座

大雪6大禁忌千萬不要做 7習俗可以做

12月7日是24節氣中的「大雪」。（資料照，玉管處提供）12月7日是24節氣中的「大雪」。（資料照，玉管處提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12月7日是24節氣中的「大雪」，命理專家小孟老師特別指出大雪當日有6大禁忌必須注意，千萬不要做；另外，有7種習俗對自身有好處，不妨嘗試一下。

【大雪禁忌】

1、不要過度運動

天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2、不宜在室內開強烈暖氣

隨著氣溫下降許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3、禁止棉被蓋頭

許多民眾在大冷天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而棉被蓋頭容易影響運勢，惡夢較多，也容易空氣不流通，呼吸不上來，引發肺部疾病 。

4、老人不宜戶外吹風太久

天氣嚴寒甚至下雪時冷空氣強烈，一些老年人身體不好，容易突發猝死意外，因此大雪到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

5、不宜到海邊與山上

避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷、睜不開。

6、忌晚睡早起

嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

【大雪習俗】

1、吃洋蔥

冷天適合吃洋蔥，可暖胃散寒，可以逼走寒氣。

2、吃醃肉

有句俗語叫做「小雪醃菜；大雪醃肉」，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓增加熱量、抵擋寒冷。

3、多吃溫熱性的根莖食物

溫熱性的根莖食物有：山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4、適度食用核桃仁

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維他命E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5、吃韭菜

韭菜為熱性植物，能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6、吃紅薯

紅薯內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7、飲熱薑茶

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

