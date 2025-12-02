辣妹AV女優控訴男優「這裡很臭」 直言：至少把這點做好吧？

日本AV女優春陽萌花是走辣妹系風格。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本辣妹系AV女優「春陽萌花」（春陽モカ）於2024年出道，今年還以以ForAVer攤位來賓的身分來到TRE亮相。近期她在社群發文，直指自己受不了男優們嚴重的「口臭」問題，引起討論。

春陽萌花在社群發文說道：「男優們，最近真的有太多人口臭的很嚴重，當我們女優拚命地做好各種禮儀以及衛生的自我管理時，你們至少也該把這一點（口腔衛生）做好吧？」，「就算你們覺得『我應該沒問題吧』，也請把你以為的程度，再乘以3倍上去做好口腔清潔比較好喔。」

另外，她也補充說「反過來說，如果是我們口臭，你們也會討厭吧，很正常的。」兩篇貼文因沒有指名道姓，所以春陽萌花講的非常的直接。AV達人「一劍浣春秋」對此提到，他認為春陽萌花是一位相當敬業的女優，說出這種話代表她是真的受不了了。

最後一劍浣春秋也呼籲各位老司機，在知道女優在意口臭這回事後，參加活動的時候也可以稍微做一下清潔工作，例如：互動前使用漱口水、如果很會流汗就帶件衣服去換，留給女優們一個好印象。

