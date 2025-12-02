自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

辣妹AV女優控訴男優「這裡很臭」 直言：至少把這點做好吧？

日本AV女優春陽萌花是走辣妹系風格。（翻攝自X）日本AV女優春陽萌花是走辣妹系風格。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本辣妹系AV女優「春陽萌花」（春陽モカ）於2024年出道，今年還以以ForAVer攤位來賓的身分來到TRE亮相。近期她在社群發文，直指自己受不了男優們嚴重的「口臭」問題，引起討論。

春陽萌花於社群發文指男優口臭問題嚴重。（翻攝自X）春陽萌花於社群發文指男優口臭問題嚴重。（翻攝自X）

春陽萌花在社群發文說道：「男優們，最近真的有太多人口臭的很嚴重，當我們女優拚命地做好各種禮儀以及衛生的自我管理時，你們至少也該把這一點（口腔衛生）做好吧？」，「就算你們覺得『我應該沒問題吧』，也請把你以為的程度，再乘以3倍上去做好口腔清潔比較好喔。」

春陽萌花希望男優們做好基本的口腔衛生管理。（組合照，翻攝自X）春陽萌花希望男優們做好基本的口腔衛生管理。（組合照，翻攝自X）

另外，她也補充說「反過來說，如果是我們口臭，你們也會討厭吧，很正常的。」兩篇貼文因沒有指名道姓，所以春陽萌花講的非常的直接。AV達人「一劍浣春秋」對此提到，他認為春陽萌花是一位相當敬業的女優，說出這種話代表她是真的受不了了。

一劍浣春秋認為春陽萌花是一位很敬業的女優。（翻攝自X）一劍浣春秋認為春陽萌花是一位很敬業的女優。（翻攝自X）

最後一劍浣春秋也呼籲各位老司機，在知道女優在意口臭這回事後，參加活動的時候也可以稍微做一下清潔工作，例如：互動前使用漱口水、如果很會流汗就帶件衣服去換，留給女優們一個好印象。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中