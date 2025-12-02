自由電子報
娛樂 最新消息

濱崎步遭抵制也要唱！背後真相「狠戳中國痛處」 日文化界：最赤裸的言論現況

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國方粗暴取消，不過她仍堅持站上舞台，面對空無一人的觀眾席完成「無人演唱會」，全程錄影並於日後回饋粉絲。然而，日本一名週刊娛樂記者直言，這種「空場也要唱到底」的行為，正是濱崎步一貫的性格，而事件更被文化界延伸至對中國言論自由現況的討論。

濱崎步親自證實在「零觀眾」的情況下，獨自完成整場演出。（組合照，翻攝自IG）濱崎步親自證實在「零觀眾」的情況下，獨自完成整場演出。（組合照，翻攝自IG）

該日本週刊娛樂記者今（2日）撰文回憶，早在2020年新冠肺炎疫情初期，濱崎步就展現過同樣的堅持，當許多歌手取消耶誕節活動、跨年演唱會時，她仍努力尋找可行方式，最終以「無觀眾直播」完成耶誕演唱會。跨年演唱會本也打算比照進行，最終卻因濱崎步成為密切接觸者而被迫取消，粉絲們當時也被濱崎步「最後一刻都不放棄」的精神深深打動。

此次上海演唱會被迫取消，濱崎步仍獨自面對1.4萬個空位「空席開唱」，完整演出全場的消息曝光後，日本網路上接連湧現稱讚聲浪，文化界人士也加入討論。其中，日本律師紀藤正樹近日更在X上評論，此事件同時也赤裸反映出「中國的言論自由尚未真正確立」，點破中共當局最不能說的人權問題、言論自由；不僅如此，日本一名音樂雜誌撰稿人也表示，濱崎步從出道開始就極為重視表達與言論自由。

談及此議題，濱崎步最具代表性的例子即為2001年發行的單曲《Endless sorrow》MV，作品描繪一個「禁止出聲的世界」，從黑人男子演唱《Give me freedom》被警察壓制，到囚犯聲帶遭割除的震撼場面，都象徵著反抗禁言、追求發聲權利的精神，在當時引起巨大迴響；如今「無觀眾的歌聲」再度成為焦點，也被視為濱崎步作品中「無聲之聲」概念的現實延伸。

點圖放大header
點圖放大body
