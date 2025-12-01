自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

（影）巴基斯坦出現超巨大竹蜻蜓 男子挑戰飛行下場爆笑

巴基斯坦男子身揹巨大竹蜻蜓挑戰飛行。（翻攝自X）巴基斯坦男子身揹巨大竹蜻蜓挑戰飛行。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕許多看過《哆拉A夢》的人，都曾經幻想自己可以擁有裝在頭上就能飛上天的竹蜻蜓，肆意翱翔在天空的快意，是否真能實現？巴基斯坦舉辦了一場飛行比賽，其中一位參賽者就製作出一個超巨大的竹蜻蜓，背在身上，不過漫畫是漫畫，現實卻是殘酷的。

巴基斯坦男子身揹巨大竹蜻蜓挑戰飛行。（翻攝自X）巴基斯坦男子身揹巨大竹蜻蜓挑戰飛行。（翻攝自X）

這位巴基斯坦參賽者為了停留在天空的時間能夠延長，把巨大風扇和馬達連結在一起，沒想到出師不利，由於參賽者本身比較「豐腴」，雖然一度成功停滯在空中，但最終不敵地心引力，狠狠摔在遮雨棚上，更跌落在地，飛行距離不到100公尺，但是跌落下來的高度卻約莫有3層樓高。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中