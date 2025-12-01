（影）巴基斯坦出現超巨大竹蜻蜓 男子挑戰飛行下場爆笑

巴基斯坦男子身揹巨大竹蜻蜓挑戰飛行。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕許多看過《哆拉A夢》的人，都曾經幻想自己可以擁有裝在頭上就能飛上天的竹蜻蜓，肆意翱翔在天空的快意，是否真能實現？巴基斯坦舉辦了一場飛行比賽，其中一位參賽者就製作出一個超巨大的竹蜻蜓，背在身上，不過漫畫是漫畫，現實卻是殘酷的。

巴基斯坦男子身揹巨大竹蜻蜓挑戰飛行。（翻攝自X）

這位巴基斯坦參賽者為了停留在天空的時間能夠延長，把巨大風扇和馬達連結在一起，沒想到出師不利，由於參賽者本身比較「豐腴」，雖然一度成功停滯在空中，但最終不敵地心引力，狠狠摔在遮雨棚上，更跌落在地，飛行距離不到100公尺，但是跌落下來的高度卻約莫有3層樓高。

The expected end of the Field Marshal's flight in Pakistan with the powerful engine of the 27th Amendment ۔۔۔۔ #Pakistan pic.twitter.com/sEUIHOwrW3 — Muhammed Faisal （@Intl_Mediatior） November 29, 2025

