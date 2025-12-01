《大濛》票房狂破1500萬 全台掀起「曬票根」洗版潮

劉冠廷（左）在《大濛》飾演真實歷史人物「高金鐘」，右為導演陳玉勳。（華文創提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬62大贏家《大濛》口碑發酵，上映首週全台票房累積達1500萬，全台至今超過6萬人進戲院欣賞，社群平台還掀起「曬票根」風潮。

男女主角柯煒林、方郁婷與導演陳玉勳南北宣傳超過30場映後，柯煒林即將返港，有觀眾憂心他的身體能否負荷高強度行程？柯煒林暖心說，「有時候，我覺得自己氣色比很多人好，就真的不要太擔心」，希望大家支持電影。

請繼續往下閱讀...

片中飾演真實歷史人物「高金鐘」的劉冠廷，也於昨（30）加入劇組宣傳；談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說：「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」更加碼分享，現場拍攝時常聽見陳玉勳導演對方郁婷演技的讚賞，心裡難免「吃醋」；但看片後，立刻理解導演當時的反應，直呼方郁婷的表現超齡：「是非常有天賦的一位演員。」

《大濛》男主角柯煒林（前）跑廳宣傳迴響熱烈，觀眾熱情互動分享。（華文創提供）

劉冠廷也坦言，雖然戲份不多，但很感謝高金鐘在片中的存在，更表示，「看完《大濛》好像重新讓我認識那個年代」。陳玉勳導演則大讚劉冠廷：「大家都很喜歡冠廷的演出，所以才找他來當吉祥物！」映後現場笑聲不斷。

從金馬獎開始，接連好幾天的宣傳活動，讓陳玉勳感冒變嚴重，身體酸軟，不過為宣傳仍硬撐著身體跑活動，直呼：「快阿彌陀佛了！」

此外，《大濛》的後勁強到連葉天倫導演也抵擋不住，在映後主持時，一拿到麥克風就哽咽，深陷在劇情中久久無法自拔，陳玉勳和監製李烈、葉如芬見狀連忙擁抱安慰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法