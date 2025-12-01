自由電子報
娛樂 最新消息

張棟樑44歲生日收最棒禮物 《無敵珊寶妹》「孫無敵」回來了？

張棟樑高流演唱會開賣即完售。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）張棟樑高流演唱會開賣即完售。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「微笑王子」張棟樑日前宣布將於明年1／10站上高流開唱，29日恰逢他44歲生日，也傳來「第二十一個故事」高雄站門票完售捷報，得知喜訊的他開心直呼：「這絕對是最棒，也是最暖生日禮物！」更入境隨俗地用台語傳達對歌迷的支持：「乾蝦乾蝦，緊加乾蝦！」此外，寵粉的他霸氣允諾：「會用非常熱烈的表演來回報台灣歌迷非常熱烈的支持！」

明年正值張棟樑出道滿21周年，讓這場高流演唱會不僅別具意義，更堪稱是跨越黃金20年的紀念演唱會，除了發願要給歌迷最好的表演外，把「最好的快要發生」當成人生座右銘的他更許下邁向下一個20年的全新展望：「繼續輸出誠懇的音樂，做真摯的自己，才能讓作品感動別人。」

張棟樑高流演唱會開賣即完售。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）張棟樑高流演唱會開賣即完售。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

面對網上許多買不到票的歌迷敲碗能唱進小巨蛋，向來佛系思考的張棟樑笑說：「要靠大家繼續集氣和看緣份！」他坦言自己出道的前十年最大目標正是「攻蛋」，無奈當時「緣分」未到，隨著年齡增長，張棟樑也跟著調整想法跟心態，「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限！這次能辦在高雄也是一種緣份，謝謝高雄給了我最大的回應！」

為了感謝南台灣歌迷熱情的支持，寵粉的張棟樑特別大方祭出「開放點歌」當成禮物回饋歌迷；原來近期積極投入高流場演唱會前置規劃的張棟樑正為了要獻給歌迷的「私房歌單」而傷腦筋，再加上出道以來累積的經典情歌無數，索性開放歌迷事先點歌，然後再根據社群留言來作為安排限定曲目的參考。

張棟樑高流演唱會開賣即完售。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）張棟樑高流演唱會開賣即完售。（張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

不少歌迷希望張棟樑能唱台語歌，先前預告到每一站會獻唱一首「城市限定曲」的他，透露會把台語歌納入規劃及考量，不過也坦言自己最近陷入「選歌地獄」，他苦笑說：「其實『城市限定曲』是想把自己早期接觸台灣流行音樂文化的歌唱給大家聽，但台語歌也是一個很好的選項，有點傷腦筋，請容我再構思一下，希望能給歌迷驚喜！」

有趣的是，先前在蘇州場有歌迷點了《情花開》，鮮少在公開場合唱這首歌的張棟樑竟破例獻唱，掀起當年《無敵珊寶妹》中「孫無敵」帥氣身影的回憶殺，台灣歌迷看到影片後也跟著許願，讓張棟樑幽默笑說：「看到大家很開心也算功德圓滿了！至於高雄場會不會再唱？就看看屆時『孫無敵』有沒有上身囉！」

