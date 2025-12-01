YOASOBI攻蛋疑洩密 516檔期被維基「偷跑」曝光

YOASOBI預定明年進攻臺北大巨蛋開唱，消息令粉絲相當興奮。（翻攝自官方X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本超人氣音樂組合YOASOBI昨晚轟動宣布，明年將進攻臺北大巨蛋，雖然官方未同步公開台北站日期與場地，不過稍早，有「觀眾比主辦更快」的眼尖網友，從大巨蛋維基百科發現驚人線索，直指檔期就在5月16日。

「維基神預言」消息火速在社群平台炸開，許多網友又驚又喜，紛紛留言原來「Wiki才是最先公布演唱會消息的主辦單位」、「拜託是真的！我存的錢就是為這天準備的」，也有人搞笑表示「官方還沒講，維基已經在那邊開唱了！」

YOASOBI明年臺北大巨蛋檔期疑曝光，不過目前資訊已下架。（翻攝自維基百科）

由於維基百科是開放編輯平台，不少人提醒可能只是暫時資訊、或熱心粉絲插旗，只是有粉絲指出，近年不少國際藝人來台，維基百科檔期的「提前曝光」意外準確，例如酷玩、BLACKPINK、五月天等都發生此狀況。

YOASOBI近年憑《夜に駆ける》、《群青》、《アイドル》多首神曲席捲全球，台灣粉絲更是數量驚人；不過據查，稍早大巨蛋維基百科關於「YOASOBI」5月16日的開唱資訊已悄悄下架，目前大巨蛋方面未回應，但討論熱度持續升溫。

