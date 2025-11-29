自由電子報
娛樂 電視

安心亞錄影意外不斷當場淚崩！女星煮菜暴走：我要殺人

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌主持料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，目前晉級了八位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與八位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、蔡詩芸、白潤音繼續展開激烈廝殺。

主廚Jessica（左）、林予晞。（華視提供）主廚Jessica（左）、林予晞。（華視提供）

本週（30）日播出的最新一集，明星廚助安心亞首度和主廚Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

Will高郁皓（左）、安心亞。（華視提供）Will高郁皓（左）、安心亞。（華視提供）

節目迎來「時間的味道」高難度挑戰，參賽者必須運用五款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，主廚Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」，而擔下本次調酒重任的林予晞更興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，讓她當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下林予晞只好改用製作單位的大冰磚，而她更急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」

