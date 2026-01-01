厲害了！蔡依林空運3600萬金豬來台灣 震撼大巨蛋狂撒錢

蔡依林站上巨型的「貪婪金豬」霸氣登場。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林今晚在大巨蛋舉辦第3場「Pleasure」演唱會，她騎上要價3600萬的巨型「貪婪金豬」霸氣登台，是本次巡演最貴的道具舞台。這隻「貪婪金豬」重達4噸、高達5層樓高，需要以專機運來台灣，打造逼真的立體寓言舞台，看來別具巧思。

蔡依林大巨蛋開唱視覺效果十足。（凌時差提供）

Jolin換上身披金色戰袍站上金豬高唱《BLOODY MARY》，歌詞不斷高喊「MONEY MONEY」，金豬的嘴巴隨後瘋狂吐鈔，大量的「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，讓搖滾區的觀眾瘋搶。

請繼續往下閱讀...

蔡依林化身魅慾女王。（凌時差提供）

令人驚喜的是，Jolin唱完《我超會》就進入「貪婪金豬」舞台，與12名舞者復刻名畫場景，舞者高舉印有Jolin臉孔的蛋糕，透過《甜秘密》隱喻食慾的失控與誘惑，最後選唱《WOMAN’S WORK》、《美人計》，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙詮釋「色慾」本質。

吳申梅（右）帶香港老公Eric朝聖偶像。（記者胡舜翔攝）

今晚是Jolin最後一場的演唱會，包括蔡健雅、韋禮安、鍾欣凌等藝人現身朝聖，還有吳申梅帶著香港老公Eric來台灣追星。

蔡健雅現身力挺好友蔡依林。（記者胡舜翔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法