自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

厲害了！蔡依林空運3600萬金豬來台灣 震撼大巨蛋狂撒錢

蔡依林站上巨型的「貪婪金豬」霸氣登場。（凌時差提供）蔡依林站上巨型的「貪婪金豬」霸氣登場。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林今晚在大巨蛋舉辦第3場「Pleasure」演唱會，她騎上要價3600萬的巨型「貪婪金豬」霸氣登台，是本次巡演最貴的道具舞台。這隻「貪婪金豬」重達4噸、高達5層樓高，需要以專機運來台灣，打造逼真的立體寓言舞台，看來別具巧思。

蔡依林大巨蛋開唱視覺效果十足。（凌時差提供）蔡依林大巨蛋開唱視覺效果十足。（凌時差提供）

Jolin換上身披金色戰袍站上金豬高唱《BLOODY MARY》，歌詞不斷高喊「MONEY MONEY」，金豬的嘴巴隨後瘋狂吐鈔，大量的「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，讓搖滾區的觀眾瘋搶。

蔡依林化身魅慾女王。（凌時差提供）蔡依林化身魅慾女王。（凌時差提供）

令人驚喜的是，Jolin唱完《我超會》就進入「貪婪金豬」舞台，與12名舞者復刻名畫場景，舞者高舉印有Jolin臉孔的蛋糕，透過《甜秘密》隱喻食慾的失控與誘惑，最後選唱《WOMAN’S WORK》、《美人計》，以極具張力且充滿美感的性感肢體語彙詮釋「色慾」本質。

吳申梅（右）帶香港老公Eric朝聖偶像。（記者胡舜翔攝）吳申梅（右）帶香港老公Eric朝聖偶像。（記者胡舜翔攝）

今晚是Jolin最後一場的演唱會，包括蔡健雅、韋禮安、鍾欣凌等藝人現身朝聖，還有吳申梅帶著香港老公Eric來台灣追星。

蔡健雅現身力挺好友蔡依林。（記者胡舜翔攝）蔡健雅現身力挺好友蔡依林。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中