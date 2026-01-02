止步賽場！《黑白大廚2》「首爾媽媽」綽號真相藏洋蔥

首爾媽媽於敗部復活賽中止步，發文感謝參與節目錄製。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕在《黑白大廚：料理階級大戰2》以「黑湯匙」身分深植人心的「首爾媽媽」（서울엄마），於比賽止步後發聲，一篇年末長文不只道別舞台，還讓觀眾看完紅了眼眶。

她前天透過個人社群寫下：「在今年的最後一天，首爾媽媽被淘汰了。」坦言正是因為看見自己的不足，才能更加珍惜這段來之不易的經驗，懷抱感謝迎接新的一年。

請繼續往下閱讀...

讓不少觀眾鼻酸的是，她特別提到「首爾媽媽」這個稱號背後的意義。她透露，自己因為無法擁有孩子，曾長時間活在痛苦之中，而節目製作組給了她這個名字，「那份震撼，讓我重新期待人生是否還會有下一季。」

節目播出後，首爾媽媽經營的餐廳「Superpan」悄悄出現改變。她分享，現在常有孩子拉著爸媽說想來吃「首爾媽媽做的飯」，那種被需要、被記住的感覺，讓她彷彿回到11年前第一次開店、既緊張又悸動的自己。

即便拍攝期間天氣寒冷、身體疼痛，她形容那段日子「充滿興奮，是拚到最後一刻的青春」。

首爾媽媽也在文中為自己與餐廳許下新願望，希望Superpan能成為一個讓人感到幸福、休息與被療癒的地方，未來會用更細膩的心意，端出真正「讓人吃得安心、舒服又美味」的媽媽料理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法