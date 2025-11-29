自由電子報
娛樂 日韓

暴君駕到！李彩玟首次亞洲巡迴明年登台 見面會「呈現更真實的自己」

〔記者許世穎／台北報導〕在韓劇《暴君的廚師》表現精彩的韓國新生代男星李彩玟，將舉行個人首次亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》，台北站則於明年1月4日（日）在台大體育館一樓舉行，這是他出道以來首度與亞洲各地粉絲面對面互動，強調希望以更靠近粉絲的方式呈現這場珍貴的「初體驗」。

韓國新生代男星李彩玟將舉行個人首次亞洲巡迴粉絲見面會。（藝尚提供）韓國新生代男星李彩玟將舉行個人首次亞洲巡迴粉絲見面會。（藝尚提供）

李彩玟在韓劇《暴君的廚師》中飾演暴君「李獻」，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評。不僅被讚為「時代劇是他的本命色」，劇集也連續兩週奪得 Netflix 全球非英語電視節目冠軍寶座的成績，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。

李彩玟見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成。（藝尚提供）李彩玟見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成。（藝尚提供）

這次巡迴上月從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市。標題取名為《Chaem-into you》是代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成，將結合多段未公開表演與Q&A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲們。

李彩玟希望把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子，傳遞給粉絲們。（藝尚提供）李彩玟希望把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子，傳遞給粉絲們。（藝尚提供）

李彩玟《Chaem-into you》台北站門票將於今天11月29日（六）下午2點、在ibon 售票系統全面啟售，票價分別為新台幣5880、4880、3880與1940元（身障票），更多詳情請鎖定主辦單位藝尚官方社群專頁。

