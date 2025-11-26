中日關係惡化 中國將重映無剪輯《賽德克·巴萊》 高喊「血戰日寇」

中國將重新上映《賽德克·巴萊》。（圖翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中日關係急遽惡化，小粉紅仇日情緒高漲之際，中國電影集團宣布重新上映我國國片《賽德克·巴萊》，而且是首度在中國播放無剪輯版，官方釋出宣傳海報還特地打上「血戰日寇」的標語，引發外界討論。

《賽德克·巴萊》為我國導演魏德聖執導的作品，2011年在台灣首映，講述1930年台灣賽德克族原住民在莫那·魯道的領導下，發動霧社事件對抗日軍的故事。電影分上、下兩部，分別為「太陽旗」和「彩虹橋」。該作品曾入圍第48屆金馬獎最佳劇情片及個人獎項共11項提名，該屆金馬獎榮獲最佳劇情片，票房超過9億元新台幣。

請繼續往下閱讀...

中國2012年上映該部電影「精華版」，整整刪掉了將近130分鐘的內容。不過中影集團今天（26日）透過官方微博「中影發行」宣布，《賽德克·巴萊》上、下部將分別於12月12日和12月13日重新上映，而且是無剪輯版，釋出的宣傳海報還打上「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」的標語。

中影發行PO文稱：「影片取材自中國台灣同胞血戰日寇、反抗侵略屠殺的真實歷史事件，海報通過左右構圖預示上下兩部的史詩脈絡。值此台灣光復80周年之際，銘記歷史，12月12、13日來大銀幕共同見證這段震撼人心的血性故事！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法