大咖藝人全在台灣！有梁朝偉夫婦、關之琳邱淑貞

邱淑貞（左）和沈嘉偉（右），以及劉嘉玲（左二）、梁朝偉兩對銀色夫妻在台北婚宴聚首。（翻攝劉嘉玲IG）



〔記者林南谷／台北報導〕香港銀色夫妻檔梁朝偉、劉嘉玲，還有女神關之琳、邱淑貞與大女兒沈月，以及香港金像獎影后袁詠儀都是座上賓，這些大咖名人全都聚集在台灣，參加好友Margaret & David喜酒，連張小燕、張清芳也都來了。

李明依（中）曬出同框梁朝偉、劉嘉玲夫婦。（翻攝自李明依臉書）

資深藝人李明依昨在臉書開心透露，多年閨蜜好友兒子的婚宴，太美好太開心了，幾乎所有好姐妹都盛裝出席，「這一晚還見到好多多年不見來自世界各地的朋友，重點來了，大家都在想什麼時候可以跟梁朝偉拍照，沒想到他還記得我耶！」

關穎（右）開心和關之琳拍合照。（翻攝自關穎IG）

在李明依曝光照片，劉嘉玲身穿典雅黑色禮服，梁朝偉則穿上帥氣西裝，其他座上賓還包括「阿B」鍾鎮濤、卜學亮、屈中恆、Vicky夫妻與柯耀宗。

張清芳在婚禮上高歌。（翻攝自李明依臉書）

據了解，新郎父親王尚卿是東裕集團董事長「河南王」王任生次子，母親是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺，而關穎是蔡萬春外孫女，新郎算是關穎表外甥；至於新娘沈婷婷的父親沈建偉是邱淑貞老公沈嘉偉弟弟，婚禮才牽起關穎和邱淑貞的姻親關係。

