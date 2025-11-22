節氣「小雪」發發發！ 12星座「招財守財」必收

星座老師塔妮婭提醒，把握節氣「小雪」的財運，別再錯過今年最後一檔致富契機了！（塔妮婭老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕 11/22這一天除了迎來24節氣中的「小雪」，從西方占星學來說，也是12星座財運「含金量」相當高的一天，一直到！

星座老師塔妮婭表示，小雪這天，太陽、水星和金星都落在天蠍座，在占星學中，天蠍座涵蓋了投資、保險、借貸、遺產等金融相關領域；而太陽、水星、金星則與日常生活裡的所思所想所見所聞，並與金融、財富、富豪、企業家等關鍵字息息相關，有機會在這些領域得到好處，千萬別錯過小雪這天的財富能量，借力使力抓住屬於自己的致富契機。

♈牡羊座→出去闖闖能得財

．星象影響：對於金錢分配與投資理財特別有興趣，能遇到這方面的專家。

．招財秘訣：出外能得財，接觸不同文化領域的人事物，越動越有錢。

♉金牛座→財星就在你身邊

．星象影響：合夥運極佳，出現含金量高的合作機會，簽約合夥帶來穩定財源。

．招財秘訣：夥伴關係或另一半是財星，溝通和意見交流能得到可靠商業資訊。

♊雙子座→注意！財星職場

．星象影響：工作運強，績效管理和業務成績突顯出自我價值。

．招財秘訣：長官與同事帶財，在職場上提供情緒價值，發揮照顧力和服務熱忱。

♋巨蟹座→緊抓桃花人緣財

．星象影響：展現出創造與表現力，發光發熱易受矚目的一段時期。

．招財秘訣：桃花人緣財，爭取好感度和曝光量，人流將會帶來財運。

♌獅子座→親朋好友是財星

．星象影響：房產運家庭運很好，有機會在不動產買賣上得到不錯的回饋。

．招財秘訣：父母與親近的家人是財星，儘管多付出或給予將會有意想不到的回報。

♍處女座→平輩同儕有財星

．星象影響：寫作、說話，表達運極佳，發揮絕佳說服力與影響力。

．招財秘訣：手足或朋友同學帶財，向他們學習和請益能得到財運上實質的幫助。

♎天秤座→投資健康準沒錯

．星象影響：財運極佳，工作收入與定期投資收益雙雙看漲。

．招財秘訣：健康財是最長期的投資！規律運動及飲食！身體是最強聚寶盆！

♏天蠍座→自己是自己的貴人

．星象影響：擴張撒網的財務計畫進入收斂階段，精準對焦財富座標。

．招財秘訣：自己就是自己的財富貴人，靜心與深呼吸連結內在力量帶來招財決策。

♐射手座→增進心靈智慧旺財

．星象影響：行善布施，投身公益捐款，收穫源源不絕的福報功德值。

．招財秘訣：接觸身心靈或宗教信仰提升智慧，在最適當的時間得到財務指引。

♑摩羯座→回饋財超乎預期

．星象影響：人脈運佳，社群媒體中得到關注，融入志同道合的團體。

．招財秘訣：參加社交與社團活動，發揮親和力與分享力得到回饋財。

♒水瓶座→接觸專業人士助運

．星象影響：事業運強，能見度高，擴張版圖提升地位的好運時期

．招財秘訣：長輩與專業人士是金貴人，接觸自身領域的菁英與權威者提升財富格局。

♓雙魚座→進修累積知識財

．星象影響：學習運佳，擁有旺盛的求知慾，能得到名師的教導。

．招財秘訣：進修與學習的知識財，報名課程或實地遊歷增廣見聞，奠定財富基礎。

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

