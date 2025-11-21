自由電子報
娛樂 最新消息

2026馬年「12生肖總運排行榜」！ 湯鎮瑋：豬、羊、狗、虎旺到不行

湯鎮瑋老師提醒流年正順的人，更應懂得如何保握機會衝刺，才能天時地利人和。（湯鎮瑋提供）湯鎮瑋老師提醒流年正順的人，更應懂得如何保握機會衝刺，才能天時地利人和。（湯鎮瑋提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一轉眼，2026農曆「馬年」即將到來！命理界「阿湯哥」湯鎮瑋也根據丙午年的流年運勢與12生肖地支，歸納出「年度總運排行榜」。

湯鎮瑋老師提醒，除了「犯太歲」的馬、鼠、牛、兔這4個生肖要提早布局「安太歲」一事，其實運勢最旺的豬、羊、狗、虎，更應該把握流年優勢「乘運直上」！  

 

NO1．

紫薇入命，龍德加持。順勢而行，萬事亨通。

 

➤NO2．羊

合太歲年，貴人肋力。穩中見喜，轉機頻臨。

 

➤NO3．狗

機運漸開，氣場漸旺。謙虛為本，萬事順心。

 

➤NO4．虎

三合輔運，勢在必行，逢機而起，名利雙收。

 

➤NO5．雞

破太歲年，波折中進，貴人庇佑，危轉為安。

 

➤NO6．龍

吉凶並現，化煞成機，凡事沉穩，終見睛光。

 

➤NO7．蛇

光照前途，貴人多助。心定行穩，轉暗為明。

 

➤NO8．兔

破太歲年，動中有轉，穩定為要，柔中見強。

 

➤NO9．猴

厚積實力，靜中蓄勢。沈得住氣，自見光明。

 

➤NO10．牛

心定則順，柔能成事。修心養氣，自見光明。

➤NO11．馬

時值太歲，謙者長存。穩定前進，自立自強。

 

➤NO12．鼠

太歲正沖，起伏頻仍。調心養氣，逆勢自強。

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相
《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．湯鎮瑋老師YT：看這裡
．湯鎮瑋老師FB：看這裡
．湯鎮瑋老師IG：看這裡
．湯鎮瑋Lucky365 ：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
