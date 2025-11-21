不聽神明勸出事了 許效舜「醒來躺在醫院」還原過程

許效舜（右）、鄭仲茵錄製行腳節目。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜與鄭仲茵錄製行腳實境節目《神之路》，帶領觀眾走訪桃園龍潭龍元宮、三元宮，不僅發生鄭仲茵錄影前偷吃麥餅的搞笑插曲，許效舜更慷慨解囊，幫助生意不佳的麥餅阿嬤，暖心舉動感動全場。

節目來到一家經營了三十年的黑糖麥餅店，許效舜關心詢問老闆娘生意，得知因大雨生意慘淡，便豪氣表示：「沒關係，今天我請客，買給所有工作人員」，令老闆娘感動不已。

而那香甜的黑糖麥餅，讓鄭仲茵在錄影前就忍不住偷吃光了，惹得許效舜翻了個白眼，直呼：「還沒開拍妳就吃掉，要怎麼展示給觀眾朋友啦？」鄭仲茵則可愛地表示：「真的太好吃了啦！這有我小時候的回憶，以前跟媽媽逛夜市，一定會買一片來吃。」讓許效舜無奈說：「她就是個真性情的妹妹，肚子餓了看到想吃就吃啦！之後我會先幫她顧著，確認現場還有多少東西能吃，不然東西都被她吃光，錄影就要開天窗啦！」

節目也訪問了一位寺廟住持，她分享自己從天主教徒轉變為佛教徒的奇妙經歷：「有一天，佛祖在我面前顯靈了，祂從牆壁浮現，拿了一個杯子給我，要我喝下。喝完後，祂告訴我：『信女，從今天開始，妳要修練、要修苦救世！』說完，祂就消失了。」而自稱是「上天郵差」的許效舜，也分享自己面對神諭的過程：「從小就有感應神明的體質，但年輕時很叛逆，不想面對。有一次，祂給了我嚴重的警告，告訴我會有大事發生，要我千萬別去，但我沒聽勸，結果真的出了事，醒來時人已經躺在醫院的病床上了。那天，我才靜下心來，知道祂是真的在提醒我！」他也表示：「有時候聽到的訊息，可能不屬於自己的使命，聽錯了會越走越偏。

此外，自節目開拍至今已數月，許效舜也接著分享鄭仲茵進步許多，笑說：「實境節目最看主持人的臨場反應，這的確不容易。但仲茵很努力，已經逐漸適應實境節奏和鏡頭方位感，現在掌握得相當好了，已經沒問題了！」

