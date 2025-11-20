自由電子報
娛樂 歐美

150萬青少年哭哭 IG、FB、Threads禁16歲以下用戶

澳洲政府即將實施16歲以下社群媒體禁令，包括IG、FB、Threads上已經有年輕的使用者收到帳號即將關閉通知。（路透）澳洲政府即將實施16歲以下社群媒體禁令，包括IG、FB、Threads上已經有年輕的使用者收到帳號即將關閉通知。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲政府即將實施16歲以下社群媒體禁令，包括IG、FB、Threads上已經有年輕的使用者收到帳號即將關閉通知。母公司Meta表示，目前已透過簡訊、電子郵件、應用程式內訊信通知被判定為13～15歲之間的用戶，將從12月4日起開始停用。

除此之外，同樣受到影響的平台也包括：TikTok、YouTube、X（原Twitter）、Reddit等，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，這項「領先世界」的禁令，希望能夠讓孩子做回孩子，Meta與其他科技公司雖然對此措施感到不滿，但仍表示會遵守。

根據澳洲網路監管機構估計，將有15萬名Facebook使用者與35萬名IG青少年屬於禁令年齡層。澳洲政府表示自12月4日起，16歲以下的兒童將無法在Meta的社群平台上建立帳號，Meta指出，現要求年輕用戶更新聯絡資訊，以便當這群青少年在符合年齡資格時，能夠收到通知，在帳號被關閉之前，用戶們可以下載並保持自己的貼文、影片、訊息。

澳洲政府即將實施16歲以下社群媒體禁令，包括IG、FB、Threads上已經有年輕的使用者收到帳號即將關閉通知。（路透）

Meta無奈，若青少年宣稱自己達到可使用IG、FB、Threads年齡，可透過「錄製自拍影片」進行臉部年齡掃描，對禁令提出挑戰，或者提供駕照或其他政府核發的身分證件，證明自己已經達到使用年齡。

未能配合澳洲政府採取「合理措施」的社群平台，將面臨最高5千萬澳元（約新台幣10億1172萬元）罰款。Meta全球安全負責人戴維斯（Antigone Davis）表示：雖然正在努力於12月10日前移除被認定未滿16歲的用戶，但遵守法律將會是持續且多層次的過程。Meta進一步表示，期望澳洲政府能考慮把法律改為「要求16歲以下使用者下載社群媒體前須獲得家長同意」。

遊戲平台Roblox則在本週宣布16歲以下用戶將無法與成年陌生人聊天，亦即聊天功能將強制進行年齡驗證，12月將率先在澳洲、紐西蘭、荷蘭推出，其他地區則於明年1月跟進。

