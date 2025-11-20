薔薔爆《黑澀會》內幕！錄影遭竊是常態 慣竊者竟全棚皆知

《監所男子囚生記》來小姐不熙娣暢聊演員生涯中的荒唐經歷。（東森提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》本集以「欸，他是電視上的那個誰啦！熟面孔們的演藝囚生記！」為題，邀請演員代表劉以豪、張軒睿、施名帥及熟面孔代表，謝麗金、胡鴻達、許瓊月和班底朱琦郁、菲比，大家輪番揭露自己當年從臨演、光替，甚至被誤認、被換角的荒謬經歷。

劉以豪分享從未想過會踏進演藝圈。（東森提供）

劉以豪率先分享，自己從未想過會踏進演藝圈，因緣際會下當上模特兒，近而接拍廣告、婚紗照，基本上什麼工作都接。張軒睿則自爆曾被誤認成是劉冠廷，派翠克接著爆料，有次在朋友聚會碰到張軒睿，朋友竟然就在張軒睿面前，向派翠克請求說：「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑翻，派翠克連忙向張軒睿道歉，直呼：「完蛋，社會性死亡！」

張軒睿被派翠克好友誤認成劉冠廷！尷尬當場「社會性死亡」。（東森提供）

施名帥也自曝剛出道時，曾在《賽德克·巴萊》裡飾演被箭射中的戰士，但鏡頭只拍到箭，或是當遞麥的記者，也只拍到麥克風，更分享大學時期出演的第一部電影，鏡頭只拍到他的背影：「長大後去搜尋我的維基百科，還有人把那部電影寫成是我的第一部作品，但我根本沒露臉。」

施名帥出演電影只被拍背影，維基百科竟成生涯代表作。（東森提供）

派翠克也分享自己慘痛的臨演初體驗，從早上八點等到凌晨才被叫上場，結果一開錄就忘詞，導演直接當場換角，他笑稱：「導演甚至直接問我旁邊的臨演說，你知不知道台詞，結果那人一講就被換上去，我當場被換角。」Sandy立刻打趣問：「那你現在拿金鐘獎有什麼話想對導演說？」派翠克則笑回：「謝謝導演的震撼教育，如果再給我一次機會，我相信我一定會努力扮演好記者這個角色。」全場爆笑。

薔薔也不改直率個性，大聊自己試鏡「翻車」史。她表示：「自己一直很想挑戰妓女、酒店妹的角色，但一直沒機會！」她回憶，自己有次試鏡演學校大姐頭，那天剛做完臉，就直接素顏上陣，「我演得很用力，很做自己的發瘋啊、推女同學什麼都來，當下還覺得自己演得很好。」結果後來聽說劇組都在傳「薔薔居然素顏來試鏡像發瘋一樣，還是第一次看到這種人」。

《小姐不熙娣》朱琦郁笑稱「我睡了張孝全，但我只是臨演！」（東森提供）

朱琦郁則爆料自己當年出演楊丞琳MV裡「存在感超低」，笑說：「我飾演張孝全的正牌女友，但整支MV都靠著他睡覺，全程沒睜開眼睛，連他跟楊丞琳接吻時，我還是躺在他的腿上睡覺！」並自嘲：「我睡了張孝全，但我只是個臨演！」引起全場大笑。

薔薔爆《我愛黑澀會》內幕，控訴錄影遭竊是「常態」，慣竊身分全棚皆知。（東森提供）

節目尾聲，薔薔更意外爆料，當年在《我愛黑澀會》時期，「被偷錢、偷手機根本是常態！」她說：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」更驚人的是，許多妹妹還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」讓眾人傻眼。

