娛樂 電視

SWAG想找粿粿！過往受邀者都超大咖 前輔導長、謝忻都想「重生」

〔記者侯家瑜／台北報導〕粿粿因與王子爆出婚內出軌，不只婚姻觸礁，演藝事業也瞬間崩盤。正當她深陷低潮，傳出成人影音平台SWAG主動向她伸出橄欖枝，看準她近期的高討論度，也希望能提供她一個重新開始的機會。對此，本報向SWAG求證，平台方也鬆口回應，粿粿確實是內部討論的一位合作人選，「我們仍在研議不同合作方向，平台立場向來開放、不設限，歡迎所有有想法的創作者在這裡重新定義自己。」

據了解，SWAG內部正在積極評估合作可能性。粿粿本身擁有亮眼外型、啦啦隊甜美形象，且過去擅於直播、善用社群與粉絲互動，加上事件後話題性爆棚，被視為具備強大流量吸引力的人選。平台也願意提供高度彈性，只要她點頭，內容可以量身客製，甚至不排除開出優渥條件。

粿粿深陷婚變風波，SWAG有意邀請她合作。（資料照，記者陳逸寬攝）粿粿深陷婚變風波，SWAG有意邀請她合作。（資料照，記者陳逸寬攝）

事實上，SWAG從不避諱與高話題人物合作，過去曾找過館長、統神、陳沂等流量保證型網紅，也曾向因軍中私密片外流爆紅的「前輔導長」內內伸出邀約，如今內內甚至成了SWAG班底，跟著平台參加各式活動。

此外，曾因介入阿翔婚姻、淪為小三且演藝事業崩塌的謝忻，幾個月前也到訪過SWAG辦公室，還大方打卡，似乎有意加入SWAG。而粿粿此次因婚內外遇風波亦導致形象重創，丟失不少工作，曝光度銳減，正符合SWAG過往積極挖掘的「低潮話題者」輪廓。至於她是否會接受？目前尚未表態，但外界普遍認為若粿粿想重獲關注，加入SWAG可望是一條最快速的逆轉之路。

