閻奕格浴室遭綑綁！深陷有毒關係 恐怖情人竟是他

閻奕格邀來金雲演出恐怖情人。（格聲娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕閻奕格自組公司「格聲娛樂」，強勢推出第一個作品《戒不掉你的愛》，MV以「Toxic Love（有毒的愛）」為核心，描繪一段逃不掉的情感輪迴，她挑戰演出一個被困在有毒關係裡、毫無反抗能力的女性角色，甚至必須演出多個被恐怖情人綑綁、矇嘴、被迫接受控制的情節，讓她大呼：「這次真的把我逼到極限！」

MV中有大量浴室戲，閻奕格拍到好害羞。（格聲娛樂提供）

她斥資百萬打造MV，從發想就和導演一起腦力激盪：「我希望能呈現那種『明知是陷阱卻無法逃脫』的掙扎與不服輸。」在劇中飾演一個被恐怖情人禁錮的女生，尤其在浴室中被綑綁的戲，身體完全無法移動，甚至手腳開始發麻，連想換個姿勢都需要工作人員協助，她說：「也因為這份『動彈不得』的無助感，也恰好能體現角色被關係困住的狀態，雖然很累，但也真的蠻難忘的。」

閻奕格直誇金雲演技完美。（格聲娛樂提供）

MV請到以《看見愛》入圍今年金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」的金雲演出恐怖情人，不過兩人一見面的第一場戲就是金雲聞她的頭髮、綁她的嘴巴等比較親密的畫面，她笑說：「一開始真的蠻緊張、蠻害羞的。」兩人愈拍攝愈進入狀況，特別是有幾場戲她的手腳都被捆綁沒辦法動，只能完全信任金雲，金雲也說：「格格姐姐很厲害，我一開始會有很多不敢嘗試的想法，但在溝通過後姐姐很自然的接到我做的球，並且在整個表演的過程我都覺得很安全也很舒服。」

閻奕格在浴室被綑綁。（格聲娛樂提供）

金雲完美詮釋恐怖情人讓人不寒而慄的氣場，也讓閻奕格大讚：「金雲的專業度真的讓我印象深刻！演出男主角那種既『變態』卻又同時給予人『滿滿安全感』的衝突氣質，跟他對戲很過癮。」更因為他出色的演技，當天拍到最後，大家都開玩笑叫他「金變態」。

她自組公司後，因為是「校長兼工友」，必須犧牲睡眠和休息的時間處理事務，還要控制預算，「現在我一個人要當好幾個人用：自己是老闆，同時也是企劃、社群小編，還要自己拍片、剪輯後製，平面設計，甚至要處理各種文件合約等。我發現，雜事真的好多！」讓她忍不住說：「好想要一個『複製人』。」

