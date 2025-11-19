迎「小雪」2026運勢重新排列！12生肖「養氣、穩財」必學秘法一次看

命理界菲菲老師分析，小雪來臨前的這波「水氣+低溫」對12生肖的影響，懂得掌握「慢下來」的智慧與眉角，財氣與機緣就會循著穩定的節奏回來。（菲菲老師提供）



〔娛樂頻道／綜合報導〕節氣小雪週六才報到，但入夜後的北台灣，已明顯感受到氣溫下探12～15℃的濕冷威力，研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，小雪節氣最重要的關鍵字是「轉」，當外在的天氣轉冷，意味著內在的運勢也開始換季，情緒、能量、財氣都在重新排列，懂得調整步伐、安頓自己的人，將會率先走進2026順勢的周期。

菲菲老師逐一分析小雪來臨前的這波「水氣」對12生肖的影響，「當五行的水氣漸旺，屬性相生者能得助、相剋者須修正。」這段期間特別適合「收斂、補氣、穩財、聚人」，也是觀察合作關係、修整生活狀態的好時機。

菲菲老師補充，天氣驟濕驟冷常會影響人們情緒，而當人在疲倦或焦慮時，往往會想加速，急於做點什麼改變，但小雪的智慧在於：「慢下來反而能走得更穩。」換句話說，只要肯整理、敢調整，為新一年預留空間，財氣與機緣就會循著穩定的節奏回來，不論職場、家運或人際關係，都有機會出現意想不到的轉折與契機。

【迎小雪．轉運必學4心法】

1.收心穩氣，不爭一時之功。

氣轉之時忌躁進，宜先整理帳務、人際、目標，讓局勢重新歸位。

2.補陽養氣，讓能量能持久。

多曬太陽、早睡早起，減少熬夜應酬，氣足財穩。

3.調財平衡，學會「藏富於行動」。

適度減少支出、強化實際收入結構，讓財運從穩定中生長。

4.修緣聚勢，維繫真實關係。

換季之時情緒易敏感，溝通柔和為上，貴人多在平常心裡。

➤子鼠｜聚氣養財，穩運漸開！

．換季指引：小雪之水漸盛，屬鼠者宜放慢腳步，先整理舊事、盤點現況。越穩越能見成果。這段時間多處理待辦、收尾案子，反而比開新計畫更容易進財。

．開運秘法：清理錢包與帳本，讓財氣重新流動；家中左前方擺上小燈或水晶，象徵「亮財位」。

➤丑牛｜蓄勢靜心，氣滿自穩！

．換季指引：屬牛的朋友在小雪節氣中能量轉內，越安定越有力量。適合充電、學習與反思。若能每天留10分鐘安靜思考，年末的方向會更清楚。

．開運秘法：多泡腳、喝溫水、早睡早起，讓身體回到自然循環；每天10分鐘靜坐，安心也安運。

➤寅虎｜轉運啟新，心順財來！

．換季指引：天氣漸寒，心氣漸靜，正是調整方向的好時機。放下焦慮、重新規劃目標。可重新審視工作目標，從「效率」轉為「品質」。

．開運秘法：換一個工作角度或桌面擺設，啟動新靈感；多走路、多呼吸新鮮空氣，靈感自然湧現。

➤卯兔｜和氣生運，人緣回暖！

．換季指引：人緣運回升，情緒越平和，越能感受到支持。多用關心訊息或小舉動維繫人情，貴人就在這些互動中出現。

．開運秘法：整理餐桌與廚房，象徵「養氣納福」；多與家人朋友聚餐，運勢就在微笑與交流裡升溫。

➤辰龍｜養元聚智，靜中見光！

．換季指引：能量進入收斂期，龍若能穩住情緒、整合方向，年底前運勢將逐漸轉強。近期適合規劃長遠目標，不急著出手反而更能看清局勢。

．開運秘法：晨起曬太陽、夜間靜心，讓氣血流動；可在書桌擺上象徵山形的小物，助穩定與智慧。

➤巳蛇｜順勢和流，合作生機！

．換季指引：人際互動增多，學會互補與協作是關鍵。合作越真誠，收穫越明顯。若能主動釋放善意、給出肯定，關係會比預期更順。

．開運秘法：更換手機桌布或文具顏色，讓能量換氣；多稱讚他人一句，會招來貴人緣。

➤午馬｜穩速聚勢，節奏成財！

．換季指引：節氣轉冷，生肖屬馬的朋友行動力減緩，此時宜緩不宜急。懂得停下、才知道真正的方向。若有計畫延後，不是壞事，而是命運在調整步伐。

．開運秘法：減少夜晚外務與熬夜，讓身心修復；南方擺紅色小飾物或燈具，可補陽助運。

➤未羊｜安心養運，靈光初現！

．換季指引：冬氣入骨，心易疲。此時越放鬆、越能重新整合。可以嘗試在午後喝杯茶、寫下想法，靈感常在安靜中出現。

．開運秘法：使用木質或草本香氛，讓空間沉靜；晚上抄寫句子或日記，靜中會生出新答案。

➤申猴｜聚焦理序，貴氣漸生！

．換季指引：事業能量回升，重點在調整結構與方向感。先把小事整理好，運勢自然會往上爬。

．開運秘法：檢查文件與計畫表，去除多餘事務；可在工作桌的東北方放小植物，穩氣也穩財。

➤酉雞｜收能聚力，穩步見效！

．換季指引：雖有壓力，但正是累積成果的時機。凡事先穩，成功自然跟上。別怕慢，只要在做對的事，就算小步也會前進。

．開運秘法：玄關保持明亮清潔，每日點燈迎陽；每天寫下3件完成的小事，讓自信與氣場穩定。

➤戌狗｜養心定氣，安運聚財！

．換季指引：外界再冷，也要維持內在的溫度。這段時間適合慢慢收尾與整合。多陪伴家人、整理生活瑣事，就是在替自己聚福氣。

．開運秘法：每天泡杯熱茶、深呼吸3次，是最簡單的聚財法；將房間打掃乾淨，也能讓氣場重新流通。

➤亥豬｜順氣迎機，運轉得時！

．換季指引：冬氣助水，豬的直覺與靈感特別強。學會順勢，就能把握好運。若有靈感或邀約出現，不妨嘗試行動，驚喜就在其中。

．開運秘法：清理舊衣物、丟掉不用的東西，為新機會留空間；配戴銀飾或深色配件，可強化穩定能量。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





