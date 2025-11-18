女神安芝儇、南珉貞挺高雄！揪粉《下酒祭》一起嗨

南珉貞將在《下酒祭》展廚藝。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高雄流行音樂中心年末華麗變身，《下酒祭》攜手韓國觀光公社12月13、14日於海風廣場熱鬧展開，今年特別邀請韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞現場展廚藝，獻經典韓式下酒菜，限量開放免費試吃。

安芝儇力挺《下酒祭》。（高雄流行音樂中心提供）

高流每年12月舉辦的《下酒祭》，結合異國餐酒文化與音樂演出，已成為南台灣入冬最受矚目的戶外主題市集活動。今年再度與韓國觀光公社攜手，特別邀請「雙女神」安芝儇、南珉貞到場親手料理，展現魅力與廚藝。現場更集結江原道觀光單位與韓國水產協會，端出韓式煎餅、魷魚小食、海鮮湯等道地下酒料理，讓饕客一站式大啖韓國海味。

請繼續往下閱讀...

12月13日夜間加碼「K-pop DJ Night」，邀請韓國DJ與舞者聯手帶來沉浸式派對氛圍，從二代團經典到五代團熱曲接力播放，安芝儇也將一同現身，預計將為活動帶來另一波人潮高峰。《下酒祭》活動兩天也安排K-pop隨機舞蹈挑戰，邀請民眾自由上場，即興重現弘大街頭的熱舞能量。

KIK將帶來韓劇OST現場體驗。（高雄流行音樂中心提供）

韓劇熱潮持續延燒，今年韓國觀光公社更將「韓劇裡的聲音」真實搬到高流港灣，邀請橫跨民謠、抒情與搖滾的五組韓國新生代音樂人演出。包括以《料理絕配Pasta》OST、《你今天也辛苦了》唱出療癒共鳴的女子雙人樂團「屋頂月光옥상달빛OKDAL」；以《魔女》、《Numbers》等OST展現細膩情感的「Choi Ingyeong최인경」；主唱禹奭代表作《Shine》創下2億5千萬次點閱紀錄的搖滾樂團 「KIK」；創作《愛情發芽中》、《因為不想吃虧》OST的「 LEE ARAM이아람」以及以《酒醉羅曼史》展現溫柔聲線的「Bily Acoustie빌리어코스티」，帶來韓劇OST現場體驗

高流同時邀請台灣樂團「The Chairs 椅子樂團」、「公館青少年 GGteens」、「普通隊長 Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」與「2025樂團興奮波」推薦團共同登場，串聯韓流與台灣音樂能量，獻上跨國共演。活動全程免費入場，邀樂迷一起體驗透過音樂、啤酒、下酒菜來交朋友的《下酒祭》初衷。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法