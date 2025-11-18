自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長雄風不可滅 澄清沒陽痿、不是3cm卻沒證據

館長在直播中否認自己陽痿、尺寸只有3公分。（翻攝自YouTube）館長在直播中否認自己陽痿、尺寸只有3公分。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，近日遭到資深員工毀滅式爆料，其中最讓人驚掉下巴的就是爆料當中指出館長要資深員工小瑋和自己的妻子「館嫂」發生性關係，館長說自己曾因為這個「謠言」和館嫂抱著痛哭。在這場糾紛中，還有一段小插曲，有員工提到館長性功能不佳，因此要求員工拍生殖器給館嫂看，對此，館長很是憤怒，駁斥：「我真的沒有陽痿啊！我終於可以講我自己，我沒有陽痿啊」，更強調自己不是「3公分」。

館長認為自己雖然比不上黑人，但是也不認自己是「3公分」。（資料照，記者劉信德攝）館長認為自己雖然比不上黑人，但是也不認自己是「3公分」。（資料照，記者劉信德攝）

館長在直播中說網路上有人挺他，不過內容卻說「我不在乎館長NTR（寢取られne to ra re，指對象與其他人發生關係） 、館長GG小、館長陽痿我們不在乎，我們只在乎他做人做事」，這些鼓勵的話卻讓館長臉上三條線，他忍不住說：「謝謝各位啊！謝謝你啊！這兩天哪！我在網路上看到不少這種東西，我真的沒有陽痿啊！我終於可以講我自己，我沒有陽痿啊！」

談到男性很敏感的「尺寸」，館長也有話要說，他強調自己的尺寸和黑人朋友或外國朋友相較，的確是不能比，「但是你說我只有3公分，那真的是……真的不是！」不過這些話也沒辦法證實，館長說真的還是假的，只能自由心證囉。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中