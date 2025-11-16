自由電子報
娛樂 最新消息

（影音）鬆口要收蛋捲店 館長嗆：保護台灣，我錯了嗎？

館長昨晚開直播一度非常激。（翻攝自Youtube）館長昨晚開直播一度非常激。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日遭前老員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉接連爆料，被控包括性騷擾、收受中國資金及內部管理等多項爭議，更質疑館長曾要求員工「去睡館嫂」動機，昨晚他開直播，一度激動談到要收掉蛋捲店。

館長15日晚間開直播否認所有指控，他表示：「他們就是要錢，講了老半天，急了嘛！」更說：「以前手機的確有我自己A片，我自己雞雞，我自己脫衣服樣子。」直播時，館長數度忍著快到奪眶淚水說：「「我真的不想流眼淚！」因他覺得老婆被拿出來利用很不捨，但妻子反過來安慰他，表示最重要是把小孩顧好，希望他好好度過難關。

而上個月初，館長蛋捲店甫盛大開幕，當時民眾黨主席黃國昌還現身力挺，昨晚直播他意外透露：「蛋捲店要停掉了，我不做了，叫律師收起來就好，因為股份都在我們這邊。」

館長接著表示，「我就問藍白合各位朋友，我出來搞大罷免，我保護台灣，我錯了嗎？我在大罷免說過一句話.....那時柯文哲沒有人要相信他，我去幫柯文哲不離不棄，我知道會影響我生意，但做人要有義氣。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

