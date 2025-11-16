自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）Dcard「哇嘿噴」7人出道來真的！致敬韓團皮繃緊：絕非蹭流量

哇嘿噴由Rio（左起）、主委、Andrew、Leo、Lucky及梅伯組成，另一位Bryce當兵去並未受訪。（記者胡舜翔攝）哇嘿噴由Rio（左起）、主委、Andrew、Leo、Lucky及梅伯組成，另一位Bryce當兵去並未受訪。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕YouTube頻道製作與韓團有關的內容，時有所聞，可沒想到卻有人玩得如此認真？Dcard Video在今年3月推出男團企劃，以「挖海盆」（現已正名為哇嘿噴）身分正式出道，立刻獲得熱烈迴響，儘管曾遭批評，不過他們強調沒在開玩笑，也不是蹭流量，背後花了很多時間、努力，全是來真的，「主委」吳至晟稱這是一個大突破，跨出新的舒適圈。

「哇嘿噴」以cover ENHYPEN的歌曲《Sweet Venom》出道，還選在cover聖地「BELLAVITA旁空地」拍攝。（翻攝自YouTube）「哇嘿噴」以cover ENHYPEN的歌曲《Sweet Venom》出道，還選在cover聖地「BELLAVITA旁空地」拍攝。（翻攝自YouTube）

「哇嘿噴」在表演SJ歌曲時規格升級，不但西裝、戴假髮，甚至還直接拉到棚內拍攝，十分用心。（翻攝自YouTube）「哇嘿噴」在表演SJ歌曲時規格升級，不但西裝、戴假髮，甚至還直接拉到棚內拍攝，十分用心。（翻攝自YouTube）

「哇嘿噴」的企劃發想來自「主委」吳至晟以及「梅伯」，他們邀來Dcard的好同事們Rio、Andrew、Leo、Lucky以及Bryce成為偶像男團的成員，以cover韓團ENHYPEN的夯曲《Sweet Venom》正式出道。吳至晟分享，這個企劃的起因最早要說到前年，他因緣際會下看到了Rio、Leo跳韓團舞，「我想說既然他們都會跳舞，有沒有機會做一個男團？」加上去年8月有粉絲傳了ENHYPEN成員梁禎元的照片給他，稱有些角度與他相像，讓他因此對ENHYPEN產生興趣，這個企劃也就從今年1月開始籌備。

由於一開始設定只不過是個8集短影音企劃，只是想試試水溫，他們不諱言一開始沒那麼嚴肅對待，Andrew說得坦白：「一開始覺得沒那麼認真，我投入度相對低，後來看到大家交作業，第二波我就知道皮要繃緊。」由於7人還有各自的工作要做，比起團體練習，個人練習的時間佔多數，也因此他們創立了一個LINE群組，定期上傳練舞的影片當作驗收，Lucky笑說根本是「雄競」，因為無形中男生跟男生之間會比較誰跳得好，自然而然大家也更加倍努力。

Dcard男團「哇嘿噴」私下花很多時間練習，背負著粉絲的期待，完全沒在馬虎。（Dcard Video提供）Dcard男團「哇嘿噴」私下花很多時間練習，背負著粉絲的期待，完全沒在馬虎。（Dcard Video提供）

他們在忙碌的工作中擠出時間，每一次都練2、3小時，午休空檔、假日一起約去練習，Leo笑說：「誰都不想當落拍的那個！」吳至晟則希望粉絲能看到他們的付出，「我們不是在戲謔，至少我們要拿出態度，讓粉絲覺得說，即使沒有跳那麼整齊，但我們是有用心去對拍、數拍子。」

Dcard男團「哇嘿噴」坦言一開始是玩票性質，但現在都是玩真的。（Dcard Video提供）Dcard男團「哇嘿噴」坦言一開始是玩票性質，但現在都是玩真的。（Dcard Video提供）

這幾個沒舞蹈底子的大男孩，從0開始練起，儘管他們認真對待這個企劃，但cover偶像男團，難免反應兩極，尤其是他們仿效ENHYPEN誕生的選秀節目《I-LAND》，引來不少批評，他們理性看待所有的留言，並從中吸收、加以改進。

「哇嘿噴」在大巨蛋外舉行見面會，竟然吸引200人朝聖，讓他們受寵若驚。（Dcard Video提供）「哇嘿噴」在大巨蛋外舉行見面會，竟然吸引200人朝聖，讓他們受寵若驚。（Dcard Video提供）

被問到此事，吳至晟分享自己的初衷，其實當初會仿效選秀，是因為不想與其他人一樣單純只是cover舞蹈，有個前導片更添故事性，且7位成員都對這個企劃有興趣，針對ENHYPEN的歌曲去聽、去編舞，因此非常努力練習，過程也都PO上網，「我不會覺得我們有在蹭流量，或者是說趁現在ENHYPEN正紅，所以我們就要蹭，我們也希望還沒踏入Kpop圈的人可以被我們打到，進而認識ENHYPEN這個團體，也有粉絲覺得像《Sweet Venom》這麼好聽的歌，如果有人願意cover也是一件好事啊。」

Dcard的梅伯（左）、主委在訪問當天，為了要穿鞋子、還是只穿襪子，考慮許久，頗有兩人幽默搞笑的風格。（記者胡舜翔攝）Dcard的梅伯（左）、主委在訪問當天，為了要穿鞋子、還是只穿襪子，考慮許久，頗有兩人幽默搞笑的風格。（記者胡舜翔攝）

吳至晟強調，他們真的欣賞ENHYPEN，且花很多時間在做這個企劃，絕對不是趕鴨子上架或者只想收割流量。儘管被誤解，吳至晟認為就是互相尊重，在聆聽網友意見後，也希望下一次能更好，例如說名字從「挖海盆」改成「哇嘿噴」，原本Leo設定的藝名是「李歐承」（ENHYPEN李羲承），現在也直接就叫原名Leo。

梅伯則坦言，能夠理解粉絲的想法，透露上次進電影院看了ENHYPEN的VR電影，讓他驚呼：「哇！真的好帥！我何德何能去模仿人家，粉絲生氣能理解，那我就要更努力。」也因此在日常生活中也努力學習穿搭。Leo也直言：「先天不足，我們後天努力。」透露自己努力減肥，也是希望能夠更接近偶像。

梅伯（左）、主委在Dcard負責短影音企劃，兩人的創意發想時常受到歡迎。（記者胡舜翔攝）梅伯（左）、主委在Dcard負責短影音企劃，兩人的創意發想時常受到歡迎。（記者胡舜翔攝）

原先這個小企劃，現在越來越受到矚目，隨之而來的壓力也不小，在《Sweet Venom》之後，他們推出的SUPER JUNIOR-M的《Super Girl》更是直接棚拍，規模全面升級，搞得真的跟男團回歸一樣。吳至晟說，他們真的一點都不馬虎，自我要求越來越高，「現在拍子不能說，我們是YouTuber所以可以放寬標準，完成了之後真的很有成就感，很多人留言說養成偶像看得很過癮，就是從一群2266到出現『刀群舞的錯覺』，就是因為這種留言讓我覺得真的要努力下去。」

今年8月，「哇嘿噴」在大巨蛋舉行了見面會，平日白天竟然吸引了200人看他們唱歌跳舞，吳至晟形容就像圓夢一樣，本來他們就有各自喜歡的偶像，現在越來越懂得他們背後的辛苦，對他來說是一種成長，也是工作上的刺激，「一直做短影音類的東西會有點一成不變，你要試著去嘗試一些新的挑戰，對我來說，這份工作要練舞、經營人設，去學習不同文化，對我來說也是一個新目標。」

6人以Dcard男團「哇嘿噴」的身分受訪，拍起照來倒是有模有樣，宛如真的偶像一般。（記者胡舜翔攝）6人以Dcard男團「哇嘿噴」的身分受訪，拍起照來倒是有模有樣，宛如真的偶像一般。（記者胡舜翔攝）

「哇嘿噴」的主委在Super Girl》中帥度爆表，透露選擇這首歌的原因除了是中文歌之外，也與SJ是大家都喜歡的男團有關。（翻攝自YouTube）「哇嘿噴」的主委在Super Girl》中帥度爆表，透露選擇這首歌的原因除了是中文歌之外，也與SJ是大家都喜歡的男團有關。（翻攝自YouTube）

「哇嘿噴」越來越有口碑，不僅真正的明星都找他們合作，包括張東雨、QWER以及Ozone等等，就連球團都遞出邀約，只是他們謙虛自認「德不配位」，不敢接下。梅伯表示，如果粉絲越來越支持他們，他們當然也更有底氣去嘗試更多不同挑戰，且最重要的是想把自己弄好。由於目前「哇嘿噴」都只有跳舞，被問到有沒有機會唱跳？吳至晟表示：「其實我們在見面會上有唱跳，但後來發現全開賣唱跳有點累，那個體力大概兩首就掛掉了，如果要邊唱邊跳，真的要體能訓練一下。」但他鬆口：「計畫中。」

