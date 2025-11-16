（獨家）《電車吃漢》接地氣成國民乖孫！Dcard紅到國外被認出：辛苦值得了

Rio（後排左）、Andrew（後排右）拜訪橫山站的珍奶爺爺，事後還送上照片當作禮物。（Dcard Video提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕Dcard Video的《電車吃漢》上山下海，帶領大家認識台灣之美， 主持人Rio、Leo及攝影師Nakaw在節目中展現出可愛又有禮的模樣，深受長輩們喜愛，獲封「國民乖孫」也不為過。聽到《電車吃漢》受到大家歡迎及肯定，他們受訪時都直言很有成就感，能獲得這麼好的成績，覺得辛苦都值得了。

介紹台灣、旅遊的節目不少，為何《電車吃漢》能夠突破重圍，記者詢問他們，認為自己的優勢在哪？謙虛的3人想了很久，Leo才脫口，表示大家都很喜歡看他們與長輩、跟人的互動，「家有一老、如有一寶」，許多人看了他們的互動，被如同祖孫的關係所感動。Leo也分享，在《電車吃漢》播出之後收到很多觀眾反饋，「他們說平常都在忙工作，能透過我們的腳步，看到不一樣的地方，更冷門有趣的地方，對我們意義也滿大。」

《電車吃漢》Leo（左起）、Nakaw及Rio現在是爺爺奶奶們的最愛，到國外還有台灣人認出他們來。（記者胡舜翔攝）

Rio則說，很多車站可能是一輩子都不可能去的地方，「民眾熱情的原因，可能是沒想過會看到我們，覺得天啊你們竟然在我家附近，拍到他從小吃到大的麵店，很多人沒有想過自己的家鄉會被拍到。」接地氣、在地化或許就是《電車吃漢》最吸引人的地方，Rio認為《電車吃漢》就像是他們過去經驗累積後，集大成的綜合體，好笑溫情又有冒險元素，實在很難用一個形容詞來形容《電車吃漢》。

《電車吃漢》走過的地方，成為不少人想踩點的目標，意外帶動當地觀光，Bryce（左起）、Nakaw、Rio、Leo因。（Dcard Video提供）

《電車吃漢》探索台灣之美。（Dcard Video提供）

Dcard Video在2018年創立，本來Rio等人就極具知名度，不過Leo有感在《電車吃漢》播出後，長輩的粉絲越來愈多，有一次他們出國排隊等接駁車，竟然也有阿公、阿嬤喊得出《電車吃漢》的名字，讓Leo覺得「做這個節目的意義越來越大了」。Nakaw則笑說，自己以前很沒長輩緣，現在會有家長說很喜歡她，「這輩子我沒有想過，以前我容易被使眼色，現在形象更善良了。」

