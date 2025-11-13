打雜兩年！司機身分被起底 竟是金馬準影帝

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新加坡最年輕戲王許瑞奇主演的電影《好孩子》將於12月5日上映，今天（13日）在台舉行媒體試片，現場哭成淚海，全場啜泣聲不斷。

主演《好孩子》的許瑞奇，曾奪下紅星大獎2023最佳男主角，是26年來最年輕的新加坡戲王。（甲上娛樂提供）

32歲的許瑞奇曾在電視劇《你的世界我們懂》中詮釋自閉症男孩，精湛演出令他首次入圍就一舉奪下紅星大獎2023最佳男主角，是繼李銘順之後，成為26年來最年輕的視帝，而《好孩子》導演王國燊正是看中他「演什麼像什麼」的特質，成功讓原本很鋼鐵直男的許瑞奇，搖身變成妖艷毒舌的變裝皇后「阿好」。

請繼續往下閱讀...

許瑞奇（右）在《好孩子》的細膩真摯演技被視為本屆金馬影帝大黑馬。（甲上娛樂提供）

親人失智議題及笑淚交織的動人情節，接連在大阪亞洲電影節、香港亞洲電影節及新加坡、金馬影展締造絕佳口碑，日前在金馬的映後座談反應相當熱烈，引發學生族群及影展觀眾強烈共鳴，更有高中生發問時難掩激動情緒一度哽咽。

路斯明（右）在《好孩子》中飾演許瑞奇的男友兼最強後盾David。（甲上娛樂提供）

許瑞奇（左）與路斯明在《好孩子》飾演交往穩定的伴侶。（甲上娛樂提供）

《好孩子》集結首度問鼎金馬影帝的實力派演員許瑞奇，及曾以《花路阿珠媽》獲金馬影后提名的洪慧芳共同主演，電影以細膩真摯的筆觸描繪親情、認同與自我和解，日前導演王國燊及許瑞奇、路斯明現身金馬影展映後座談，與觀眾面對面交流，分享原型人物「阿真」的真實故事與拍攝心路歷程。

《好孩子》導演王國燊（左起）與許瑞奇、路斯明日前現身金馬影展映後座談，與觀眾面對面交流。（甲上娛樂提供）

導演王國燊表示，創作靈感來自與阿真的真實交流：「我在拍《男兒王》時認識阿真，她是那部電影的顧問。某天她在臉書上求救，說媽媽在廁所跌倒滿臉是血，我才知道她的母親罹患失智症。」導演進一步指出，後來阿真對他說：「像我這樣的人，應該是上天派來照顧我媽媽的。」這句話深深觸動了他，也成為創作《好孩子》的契機。「身為變裝皇后，阿真長期承受異樣眼光；而母親罹患失智後，同樣面對社會的不理解。那種被誤解與孤立的感覺，讓我覺得他們的故事必須被說出來。」

許瑞奇（中）分享為了詮釋「阿好」，提前兩年開始做角色功課。（甲上娛樂提供）

為了詮釋「阿好」這個角色，許瑞奇提前兩年便開始做《好孩子》的角色功課，他不僅成為阿真的臨時司機，陪她跑場與表演，還觀察她生活裡最真實的一面，「我需要先吸收她的能量，看她怎麼鎮場、怎麼面對觀眾，才能說服自己『我是最美的』。」許瑞奇笑說，導演一開始也擔心他太「直男」撐不起這個角色，「但我知道只要信念足夠強，就能讓大家相信。」

《好孩子》導演王國燊（左）及許瑞奇日前現身金馬影展映後座談，現場氣氛溫馨感人。（甲上娛樂提供）

許瑞奇從一開始單純模仿肢體、說話與反應，到後來內化練就肌肉記憶，連心理狀態都調整到位，果然電影開頭第一場脫口秀戲，就讓導演信服不已。而路斯明則飾演阿好的男友兼最強後盾David，總是默默陪伴、不求回報的無私表現，也令觀眾暖在心頭印象深刻。《好孩子》將於12月5日全台感動上映。

《好孩子》演員路斯明（左起）、許瑞奇與導演王國燊日前出席金馬影展映後座談，獲熱烈迴響。（甲上娛樂提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法