吳亦凡沒死做完牢45歲出獄 恐遭化學閹割

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團EXO前成員、曾活躍中國演藝圈活躍的加拿大籍男星吳亦凡，因捲入性騷擾案，涉嫌強姦罪遭北京法院判刑13年，近日驚傳在獄中絕食身亡，但中國官方並無任何回應，死訊真假尚未證實，現在又有消息傳出，指他屍體遭秘密處理。

近日有最新消息，現年35歲的吳亦凡若坐牢到45歲出獄，接著會被中國驅逐出境，然後回到加拿大恐被接受「化學去勢（化學閹割）」刑罰。

《每日郵報》引述相關新聞報導，接受化學閹割犯人以自身經歷說，化學閹割針大約3個月打1次，打時很痛，「即便犯人腦子有慾望，身體也不會有性衝動反應」，聲稱化學閹割對受刑者來說相當痛苦。

針對吳亦凡被驅除出境回到加拿大，有律師直言：「這對吳亦凡是最好歸宿！」據了解，加拿大法律對於性侵犯沒有追訴期。

