自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳亦凡沒死做完牢45歲出獄 恐遭化學閹割

吳亦凡近日驚傳在獄中絕食身亡。（翻攝自微博）吳亦凡近日驚傳在獄中絕食身亡。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團EXO前成員、曾活躍中國演藝圈活躍的加拿大籍男星吳亦凡，因捲入性騷擾案，涉嫌強姦罪遭北京法院判刑13年，近日驚傳在獄中絕食身亡，但中國官方並無任何回應，死訊真假尚未證實，現在又有消息傳出，指他屍體遭秘密處理。

近日有最新消息，現年35歲的吳亦凡若坐牢到45歲出獄，接著會被中國驅逐出境，然後回到加拿大恐被接受「化學去勢（化學閹割）」刑罰。

《每日郵報》引述相關新聞報導，接受化學閹割犯人以自身經歷說，化學閹割針大約3個月打1次，打時很痛，「即便犯人腦子有慾望，身體也不會有性衝動反應」，聲稱化學閹割對受刑者來說相當痛苦。

針對吳亦凡被驅除出境回到加拿大，有律師直言：「這對吳亦凡是最好歸宿！」據了解，加拿大法律對於性侵犯沒有追訴期。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中