辛龍中1.2億樂透頭彩！親揭選號祕訣「全靠劉真帶來好運」

〔記者邱奕欽／台北報導〕辛龍因愛妻劉真過世後淡出演藝圈長達5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台節目，首度談及心境轉折與生活近況。辛龍不僅回憶與劉真的點滴，也首度透露當年中1.2億樂透頭彩的背後故事，笑言「全都是劉真帶來的好運」，寵妻態度再度感動粉絲。

辛龍堪稱演藝圈的寵妻代表，當年為娶劉真不惜重金在海外舉辦婚宴，婚後更將她捧在手心呵護。談及當年花50元中大樂透1.2億元，辛龍表示自己向來親手圈號不靠電腦，選號秘訣是「讓心靜下來，號碼就會浮出來」。

據悉，辛龍的頭彩中獎號碼於2014至2015年間由樂透彩所開出，然而某期的號碼組合包含「06、09」與「05、17」等數字，恰巧對應劉真的生日、婚禮與結婚登記日，他因而表示全是劉真帶來的好運，更令不少人直呼「真是命中註定的緣分！」

回首與劉真共度的歲月，辛龍坦言中獎後生活沒有太大改變，但讓他更珍惜與家人相處時光，「這份好運，是愛帶來的。」多年後再提起劉真，辛龍語氣平靜卻充滿思念，粉絲也紛紛感慨「這才是真愛的樣子！」

