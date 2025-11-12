《上海灘》唱一世！78歲葉麗儀走過「浪奔浪流」 罹癌後重生

葉麗儀一生如歌，既浪奔浪流又歷盡滄桑。（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「殿堂級歌后」葉麗儀當年憑藉《上海灘》紅遍華語樂壇，不過人前歡笑、背後挫折，她先後罹患乳癌與憂鬱症，不僅自身遭受病魔打擊，同時也憂心孫子患有腦瘤，老公因脊椎問題不良於行。唱了一輩子《上海灘》，如今78歲葉麗儀不僅狀態極佳，更回到歌曲誕生地開唱，讓歌迷倍感動容。

葉麗儀一生如歌既「浪奔浪流」又歷盡滄桑，她在1996年罹患乳癌，接受部分乳房切除與電療，皮膚灼傷6星期不能洗澡，仍堅強挺過病魔。康復後，葉麗儀又罹患更年期憂鬱症，一度萌生輕生念頭，靠藥物與信仰慢慢走出陰霾。豈料命運捉弄人，丈夫爾後因脊椎退化需以輪椅代步，孫兒出生即罹腦癌，葉麗儀人生幾度重擊，卻始終未放棄希望。

經歷病痛與家庭波折後，葉麗儀在澳洲生活漸趨平靜，沒想到近日卻驚喜現身上海，雖然已屆78歲但近況極佳，依然優雅盡顯巨星風範。葉麗儀笑言，這次重回上海開唱是對人生最深的感恩，「走過苦難，才懂幸福的旋律！」一席肺腑之言令粉絲既不捨又動容。

