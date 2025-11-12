自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志辜負正牌女友！與謝侑芯「特殊親密關係」昔稱手機不設密碼

黃明志（右）多次惹上官司，女友Sarah都陪伴面對。（資料照，記者陳逸寬攝）黃明志（右）多次惹上官司，女友Sarah都陪伴面對。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡高級飯店命案，目前仍被拘留在警局接受調查，明（13日）是最後延押期限，結果會如何，外界都在關切。昨吉隆坡總警長法迪爾透露，根據警方調查結果，黃明志和謝侑芯之間確實存在「特殊親密關係」，諷刺的是，日前黃明志到案說明，還是造型師女友Sarah凌晨時分陪同他去警局，若兩人尚未分手，黃明志的作為絕對辜負了交往15年的Sarah。

過去黃明志多次接受《自由時報》專訪，當時問到和女友Sarah有無結婚計畫，他總說：「希望事業再穩一點。」還開玩笑說：「男生只想拖，不會為自己設定幾歲結婚。」當時他認為要給女友安全感，透露：「我的手機不設密碼，就算要設密碼，也一定會告訴女友，還有，講電話一定在她面前，不會偷偷跑去旁邊講。」看似坦蕩蕩，但他又開玩笑說：「但我還真怕有女生傳來什麼有的沒有的照片給我。」沒想到近期遭AV女優爆料，兩人曾經「約炮」。

日前Sarah陪黃明志去投案，當時黃明志說自己不會逃，因為過去曾被通緝7次，最後都是他自己去警局報到。過去他好幾次惹上官司，女友始終陪在身邊面對，黃明志告訴《自由時報》：「她會為我的官司擔心，但不擔心我內心，知道我心臟很強，重要的是如何找證據，保護自己。」不過黃明志的「強心臟」， 這次能否透過法律以有利證據自清？明天就能揭曉。

