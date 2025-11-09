自由電子報
娛樂 最新消息

薔薔自封獄中情人！「犯人都想親她」男星坐牢認證

薔薔自信喊所有男人都想親我。（中天電視提供）薔薔自信喊所有男人都想親我。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（10日）晚9點播出「OK調查局 誰是男藝人最想『一親芳澤』的No.1」，節目未開播就話題滿滿。薔薔一登場就語出驚人，直言自己「肯定所有男人都想親我，因為各年齡層的男人我都收服過，我還有過讓那種老到已經沒力氣的人，看到我就有力氣。」她更驚爆擁有「獄中情人」封號：「這裡沒人可以像我一樣有這個稱號吧？超多犯人都會寫信給我，還有要進去關的都會跟我要簽名，因為剛開始進去關都要躺在廁所旁邊，帶我的簽名進去送，他就可以睡草蓆。」

潤少跳出來幫薔薔作證獄中人氣夯。（中天電視提供）潤少跳出來幫薔薔作證獄中人氣夯。（中天電視提供）

現場來賓聽得目瞪口呆，哈孝遠忍不住吐槽：「很少人會用這個封號來稱呼自己，大部分都是說『軍中情人』。」沒想到潤少立刻跳出來幫她作證：「我坐過牢，裡面大家都喜歡妳。」讓哈孝遠瞬間啞口無言，笑翻全場。

夏語心笑說外表讓人誤會是冰山美人，實際上40歲仍保持少女嫩肌驚呆全場。（中天電視提供）夏語心笑說外表讓人誤會是冰山美人，實際上40歲仍保持少女嫩肌驚呆全場。（中天電視提供）

另一位來賓夏語心則展現截然不同的魅力，她表示：「像薔薔侵略性有點強，男生會有點怕，那很多男生第一眼看到我都覺得我是冰山美人，第一是很難接近，第二是覺得我應該很多人追，但其實沒有。」她對自己的肌膚相當自信，「我大部分的自信來自我的肌膚，而且不只有臉，是全身！我蠻認真在保養。」甚至分享一段趣事：「之前跟一個女藝人聊天，她知道我真實年紀之後說『蔡依林9點半就睡，妳是8點半就睡嗎？』這是一個很高的評價耶！」

在場眾人紛紛猜她年約30歲，沒想到夏語心淡定揭曉：「我再過2個月就滿40歲了。」瞬間驚呆全場。

元元自豪擁有電眼與纖細身材。（中天電視提供）元元自豪擁有電眼與纖細身材。（中天電視提供）

元元則以一雙「電眼」自豪：「我的眼睛很會電人，還有我之前跟女生朋友去滑雪、泡湯，她們說我的裸體很漂亮，因為我身體很白、腰超細。」哈孝遠立刻接話稱讚：「我老婆的嘴唇也是薄薄的，我就喜歡那種薄薄的、顏色淡淡粉粉的嘴唇。」主持人羅志祥也笑說，唇型對整體魅力影響極大：「女生擦口紅，男生看到會覺得妳的唇型很漂亮或者氣色很不一樣，這對整體很加分。」

不過他也語出驚人補充：「比方有些女生會刻意把嘴巴用力、裝可愛，那個我真的會打下去喔！」笑翻全場。《綜藝OK啦》每週一至週五晚間9點於中天綜合台播出，更多火辣爆笑內容敬請鎖定。

