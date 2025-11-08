自由電子報
娛樂 電影

（直擊）討厭顏正國沒入夢！結拜大哥鋼鐵爸承諾：照顧你的妻小到我死

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國人生殺青宴今天（8日）圓滿落幕，一手操辦後事的「結拜大哥」鋼鐵爸受訪，表示在靈堂允諾會照顧顏正國的妻小到大，並表示：「阿國來生再見，一定要當兄弟，我還是你的哥。」

鋼鐵爸透露，今天的告別式全由顏正國的朋友操刀，集合很多人的力量跟時間，策劃了這次殺青宴。他透露討厭顏正國的地方，就是一直都夢不到他，「我一直夢不到他，我很想夢到他。」

鋼鐵爸在顏正國告別式上忙前忙後。（記者王文麟攝）鋼鐵爸在顏正國告別式上忙前忙後。（記者王文麟攝）

鋼鐵爸的母親下禮拜辦告別式，他感嘆：「人生真的很短，要珍惜當下，下秒會發生什麼，我們真的不知道。」他也承諾，會好好照顧顏正國的老婆以及年幼的兒女，「除非我走了，一定會照顧老婆跟小孩。」

他在廳內致詞時，鋼鐵爸悲痛表示：「他走的那天，我想為什麼他就在我眼前走了，我也想了整整一個月…沒辦法面對阿國走的事實，下禮拜是媽媽的告別式，我內心痛苦不捨，為什麼老天爺會安排我先辦阿國的告別式，一個禮拜後又要辦我媽媽的告別式。」

「我告訴我自己要堅強不能倒，我必須照顧好幾個家庭，我真的很累很累，我不能累，有時候累，擦一擦就過去了。」鋼鐵爸感謝來自各界的悼念，「再次謝謝你們，謝謝你們來送他。」

