自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊貴媚到宅幫洗澡！失能長者一睜眼驚呆：怎麼從電視裡跑出來

〔記者蕭方綺／台北報導〕影后楊貴媚出席天主教中華聖母基金會20周年活動，談到和基金會已經結緣10年，主要是因為她過去幫中風的媽媽洗澡，某天見到基金會有「到宅沐浴車」，為長者提供洗澡服務，主動請教相關細節，之後更跟著沐浴車全台巡迴，親自探訪長輩個案。

而楊貴媚80多歲的媽媽已中風長達16年，平時都是她親自照顧、幫忙洗澡。她會先把媽媽抱到浴室的沙灘椅上洗澡，洗完再抱回臥室穿衣服，笑說：「現在我才是她媽媽，她是我們的老北鼻。」

楊貴媚（左）找來導演好友葉天倫一起響應公益。（記者陳奕全攝）楊貴媚（左）找來導演好友葉天倫一起響應公益。（記者陳奕全攝）

她表示自己向基金會學習為長者洗澡後才發現，這並不是一件容易的事。就連洗臉這個小環節，擦臉毛巾的摺法、角度都有講究。不過基金會執行長黎世宏誇讚：「一般人要學一週的內容，媚姐一個上午就上手了！」楊貴媚曾到宜蘭實習，那戶人家有3名臥床長者，其中一位在被服務時睜眼驚呼：「妳怎麼從電視裡跑出來了！」場面既溫馨又感人。

楊貴媚不只親力親為，還號召好友一起投入公益。2016年拍攝《西城童話》時，她與導演葉天倫原本在讀本，結果話題一轉，竟聊起「沐浴車」服務，最後葉天倫也跟著參與，還邀來龍劭華、苗可麗一起，李李仁也曾親自去幫忙打掃。葉天倫笑說：「大家各出一點力、捐一點心，一起做善事，這份正向能量在這個時代尤其珍貴。」

深耕嘉義20年的天主教中華聖母基金會自2008年從日本引進建構全台第一輛到宅沐浴車及倡議納入長照給付、2020年引進加熱乾燥車、2022年落成中南部最大的失智症社區式照顧園區，提供日間照顧與台灣極少見的團體家屋服務。

影后楊貴媚和天主教中華聖母基金會已經結緣10年。（記者陳奕全攝）影后楊貴媚和天主教中華聖母基金會已經結緣10年。（記者陳奕全攝）

溪口鄉的陳大哥長期照顧臥床12年的妻子，曾因長期照護而身心疲憊、瀕臨精神崩潰，自基金會提供到宅沐浴車服務後，他的妻子能有尊嚴地在照護中完成沐浴，大幅減輕了照顧壓力，尋回最基本的生活權益，讓家的裂縫逐漸修復。

為了讓偏鄉長者持續獲得優質照護、維持生活尊嚴，基金會誠摯邀請社會大眾伸出援手：捐款1,000元，成為「家的補給者」，穩定物資箱配送，減輕生活壓力；捐款2,500元，成為「家的守護者」，支持到宅沐浴、日照創新輔療，山區醫療接送與送餐服務經費，守護長者尊嚴；捐款3,600元，成為「家的築夢者」，資助整合性服務，包含急難救助、居家或住宅修繕、多元及數位照顧等，為偏鄉長輩撐起一個有盼望的家。

天主教中華聖母基金會「家的形狀」募款網頁即日起上線，期盼社會各界響應，與基金會一同延續20年的守護，讓長照服務能持續到每一個需要的家庭，讓我們一同成為『撐起家的那雙手』。

「凝聚愛，撐起家的形狀」募款連結：www.solc.org.tw/love-chiayi-donate。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中