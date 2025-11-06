黃明志涉命案登BBC！謝侑芯死因逆轉「改列謀殺案」震撼國際

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞籍「創作鬼才」黃明志捲入台灣網紅「護理師女神」謝侑芯命案，震驚台馬兩國輿論沸騰。如今，英國廣播公司（BBC）也跟進報導此案，指出黃明志是最後與謝侑芯被目擊在一起的人，經紀人更透露謝侑芯赴馬是為討論拍攝商業影片。報導指出，警方目前已將案件從猝死案重新定調為謀殺案，黃明志遭再度拘留偵訊。

BBC在報導中提及42歲黃明志此前雖以「持有毒品」、「濫用毒品」等罪名獲保釋，但因案情出現新進展，大馬警方改列謀殺案處理。BBC更揭露命案當日的現場細節，警方在飯店房間發現疑似搖頭丸的藍色藥丸；然而，黃明志堅稱未涉毒，但尿檢結果卻確呈多項陽性反應，與他的供詞不符，警方因此將他重新拘留協助調查，以釐清案情真相。

BBC報導同時指出，謝侑芯於10月22日死亡，黃明志則在現場遭逮捕，命案的性質從猝死轉為疑點重重的謀殺案，亦提及他在台灣與中國都有極高知名度，以敢言、嘲諷與粗俗風格的作品著稱。如今事件爆發，外界聚焦在法醫與律師界的專業見解上，包括台灣法醫高大成也曾表示，年輕女性無病猝死相當不尋常，呼籲各界勿輕忽背後疑點。

