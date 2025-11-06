自由電子報
娛樂 音樂

才以一票之差飲恨敗給楊謹華 曾沛慈黃偉晉突淚灑攝影棚

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾沛慈前陣子因早已簽約排定的工作無法出席金鐘獎典禮，她入圍女主角，最後僅以一票之差敗給楊謹華，無緣拿下最佳女主角大獎，最近她和好友黃偉晉一起錄影，兩人竟雙雙淚灑攝影棚。

曾沛慈（左）和黃偉晉談到愛的無常，雙雙落淚。（華研國際提供）曾沛慈（左）和黃偉晉談到愛的無常，雙雙落淚。（華研國際提供）

11月8日曾沛慈將在台北流行音樂中心舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，門票完售，她開心說：「虛榮心被滿足了。」也感動對買票支持她的歌迷說：「我全人全心全部獻上！希望當天大家可以非常享受在這場演唱會當中。」

雖有開心事，但曾沛慈最近和黃偉晉一起主持八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》，最後一集卻雙雙落淚，這集主題是「愛的無常」，曾沛慈談到，有段時間自己的狀況非常不好，決定去東京獨旅散心，沒想到抵達東京之後，卻收到了家中狗狗過世的消息，「那天我自己一個人在東京的豬排店，收到狗狗過世的消息，我看到我的眼淚不斷滴落在豬排上，然後走出店門口的時候，我不知道我要去哪裡。」沒能見到狗狗最後一面令她非常遺憾，十分自責，甚至在心裡罵自己：「曾沛慈你就非要選這個時間出去嗎？」

曾沛慈（左）笑說要捍衛黃偉晉。（華研國際提供）曾沛慈（左）笑說要捍衛黃偉晉。（華研國際提供）

黃偉晉則想起過世的媽媽，當時母親接受化療期間，有段時間兩人較少見面，他直言：「我會很想逃避看到她變了一個樣子的畫面。」其實是不想接受這事實，後來他想彌補表達關心，「我去山上拍星空，還有拍到流星，我傳影片給我媽說：『有流星耶！給妳看，很漂亮，送給妳。』」但過了兩三天，媽媽卻已讀不回，他十分困惑，沒想到又過了幾天，媽媽就離開了。

曾沛慈（左）和黃偉晉都遭遇過人生無常的難過事情。（華研國際提供）曾沛慈（左）和黃偉晉都遭遇過人生無常的難過事情。（華研國際提供）

母親過世後，某天黃偉晉收到姊姊傳來的截圖，竟然是媽媽手機裡有一則尚未傳出去給他的訊息，內容是對他的鼓勵與加油，他哽咽說：「對我來說很像是穿越時空的訊息，在那個當下我知道她已經走了，可是過幾天我才收到她的這段話，那是個很奇怪的感覺，很像我媽在跟我講最後一次的加油跟鼓勵。」

