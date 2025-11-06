自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BL版《流星花園》炸翻！兩男「同床共寢」甜到犯規

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》獲粉絲推崇為BL版《流星花園》，近日上線後引爆話題，成為年度BL劇的收視黑馬。

《我》劇故事設定於高中二年級的修學旅行，藤本洸大飾演平凡溫厚的男主角「日置朝陽」，他原本在班上孤身一人，卻在命運的安排下，意外被校園人氣頂點的超級帥哥小團體「四天王」拉進同一個旅行小組。

《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》被封BL版《流星花園》。（GagaOOLala提供）《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》被封BL版《流星花園》。（GagaOOLala提供）

一場本該充滿尷尬與距離感的旅行，卻因為簡秀吉飾演的核心人物「渡會紬嵩」的步步緊逼，瞬間演變為一場充滿張力的戀愛龍捲風。

劇中，渡會紬嵩展現的溫柔與關照，起初看似王子等級的友誼，很快揭示內含的強烈獨佔慾與執著愛。渡會對日置的「貼心」實際上是逐漸跨越界線的甜蜜陷阱。

在修學旅行中，兩人關係不斷升溫：在修學旅行第一天，日置弄丟隱形眼鏡，視線模糊時，渡會毫不猶豫地在大眾面前緊握住他的手，打破了距離感。

該劇讓原本的修學旅行，逐漸演變成跨越界線的甜蜜陷阱。（GagaOOLala提供）該劇讓原本的修學旅行，逐漸演變成跨越界線的甜蜜陷阱。（GagaOOLala提供）

兩人甚至因為房位不足，被迫在同一張單人床上度過夜晚，渡會更是趁著夜色在日置耳邊低語秘密，甜蜜微笑。這種種親密舉動，從雨中牽手、單人床共寢的曖昧，為這場校園戀愛增添豐富的化學反應。

《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》已在GagaOOLala平台每週日上線。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中