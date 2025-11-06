BL版《流星花園》炸翻！兩男「同床共寢」甜到犯規

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》獲粉絲推崇為BL版《流星花園》，近日上線後引爆話題，成為年度BL劇的收視黑馬。

《我》劇故事設定於高中二年級的修學旅行，藤本洸大飾演平凡溫厚的男主角「日置朝陽」，他原本在班上孤身一人，卻在命運的安排下，意外被校園人氣頂點的超級帥哥小團體「四天王」拉進同一個旅行小組。

《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》被封BL版《流星花園》。（GagaOOLala提供）

一場本該充滿尷尬與距離感的旅行，卻因為簡秀吉飾演的核心人物「渡會紬嵩」的步步緊逼，瞬間演變為一場充滿張力的戀愛龍捲風。

劇中，渡會紬嵩展現的溫柔與關照，起初看似王子等級的友誼，很快揭示內含的強烈獨佔慾與執著愛。渡會對日置的「貼心」實際上是逐漸跨越界線的甜蜜陷阱。

在修學旅行中，兩人關係不斷升溫：在修學旅行第一天，日置弄丟隱形眼鏡，視線模糊時，渡會毫不猶豫地在大眾面前緊握住他的手，打破了距離感。

該劇讓原本的修學旅行，逐漸演變成跨越界線的甜蜜陷阱。（GagaOOLala提供）

兩人甚至因為房位不足，被迫在同一張單人床上度過夜晚，渡會更是趁著夜色在日置耳邊低語秘密，甜蜜微笑。這種種親密舉動，從雨中牽手、單人床共寢的曖昧，為這場校園戀愛增添豐富的化學反應。

《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》已在GagaOOLala平台每週日上線。

