大馬媒體曝光黃明志「警局照」及藍色藥丸 謝侑芯經紀人再嗆聲

謝侑芯（左）近期飛往馬來西亞竟發生憾事，當天和她同處一室的是大馬創作歌手黃明志。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯10月赴馬來西亞卻傳出憾事，在吉隆坡一家高級飯店猝逝，更驚人的是，當天和她同處一室的竟是大馬創作歌手黃明志，事後警方發現黃明志身上疑似帶有毒品，檢測之後出現4種毒品的陽性反應，最後偵訊後交保。昨黃明志發聲明否認碰毒品，但今（3日）晚大馬媒體又出現對他不利的報導，而謝侑芯經紀人也再次對黃明志嗆聲。

由於謝侑芯死因充滿疑點，黃明志說是和她討論拍片計畫，但最後她命喪他鄉，也讓她的經紀人要求黃明志說實話給真相。今晚《中國報》取得黃明志接受警方調查時拍下的「警局照」，另外還取得9顆藍色藥丸，疑似是搖頭丸，分別以7顆和2顆裝在兩個袋子裡。

謝侑芯經紀人引用大馬媒體報導截圖，再次嗆聲黃明志。（翻攝自IG）

看到報導，謝侑芯經紀人轉發新聞截圖並嗆聲黃明志，「還要不要再發一次『聲明』？」主要是昨天黃明志在聲明裡表示：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品。」黃明志經紀人則表示，一切進入司法調查，尚未獲得警方任何最終報告，請各界靜待報告結果。

