律師撇當「粿粿網軍」：三主角都不是什麼太好的人

〔記者王靖惟／台北報導〕粿粿與3年婚姻生變，范姜怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿1日透過影片回應，承認逾矩，律師王至德今發文表示，自從評論起三人出軌風波以來，一直被貼上「粿粿網軍」、「挺出軌」標籤，他嚴正否認，並表示「新聞的三個主角都不是什麼太好的人」

王至德表示自己被貼上了「挺出軌」、「粿粿網軍」、「想接粿粿案件的律師」及其他各種負面評價的標籤，所幸粉絲都還是可以理性思考的人。以及「雖然我寫什麼都沒有用，貼標籤的人也看不進去，我還是要寫一下，這個新聞的三個主角都不是什麼太好的人」

王至德點名粿粿，稱「離婚前的背叛行為不對就是不對，任何理由都是假，講什麼愛小孩，身為一個知名人物，一定知道自己有什麼醜聞被報導都是會留在網路上，日後她的孩子也一定會看見，為什麼還要做出出軌這種會讓自己的小孩蒙羞的事？」、「就算如她所說，是因為其他因素讓她提了離婚，在離婚前出軌本身就是一件傷害孩子的事情，這就是事情的源頭，粿粿也絕對要負大部分的責任，在離婚前的背叛就是背叛，欺騙就是欺騙，沒什麼好說的。」

提到范姜彥豐，王至德提出「就算事情是起源於粿粿的出軌，但是他有權利決定要不要讓這件事情以這麼不堪的方式曝光到網路上，但是他因為拿不到1200萬也好，因為想要報復也好，因為想要自保也好，如果他真的愛他的孩子，這些都不會是做出傷害孩子的理由」他指出公開粿粿出軌、欺騙等等不堪事情到網路上，等同讓孩子長大後會從網路上看到他的媽媽是這麼的不堪，被全網的人謾罵，「范姜是決定要公開的人，如果粿粿的出軌行為傷害了孩子，那范姜就是讓這個傷害擴大的人。」

王至德也點名王子，「對好友的方式是跟她出軌，讓她背叛婚姻？這算是什麼好友？什麼叫出於關心，不就是管不住自己的慾望？」他更表示「爽了自己的慾望，害了粿粿，害了范姜，傷害了小孩，然後現在還躲起來不作聲，讓粿粿一個人承受所有的炮火，如果這麼沒擔當，當初就不要搞人家呀」

王至德最後聲明，並不是粿粿的網軍，也沒有幫她洗白，也沒有支持出軌，「如果你覺得我是支持哪一邊的，那都是你的幻覺。」

