自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

立夏16天運勢排行榜出爐 第1名旺到讓人羨慕

立夏16天運勢排行榜出爐 第1名旺到讓人羨慕今年「立夏」剛好在初入梅，可能有點小雨，恰好為燠熱夏日帶來片刻清涼
。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月5日進入廿四節氣當中的「立夏」，這是夏季的第一個節氣，此時春天生長的萬物進入逐漸茁壯的時刻，隨著梅雨季節到來，氣候轉為濕熱，從中醫的觀點來看，夏季屬火，對應心臟，高溫易使人煩躁，應保持心情平和。進入立夏之後，有6個生肖氣場變強，可望率先翻盤登頂。快繼續看看5月5～21日期間，各生肖運勢如何。

❤第12名 羊

生肖羊的人，這段期間容易感受到壓力。金錢財運部分，建議保守不躁進，更不要有衝動性消費；職場上適合做些幕後的策略整合與研究，這段期間將有暗流和秘密，工作上宜低調，太高調容易有衝突。身體健康部分要注意睡眠問題和泌尿系統；感情上容易想太多，進一步導致冷戰。雖然想追求安全感，但不要用試探的方式，也不要試圖控制對方。

在這16天當中，有情緒、暗流與業力問題，如果想讓自己運氣好一點，主打一個「低調」少說、多觀察。

❤第11名 龍

生肖龍的人這段期間會冒出很多想法，加上外來的訊息雜亂，搞得事事有變動，卻沒半件事情讓人覺得安心。這段期間內心會有很多想法，也會很不安，放輕鬆一點，順其自然最好。財運與新科技、新平台有關，不過千萬不要輕信他人之言，所有投資都要親自了解之後，才有可能入袋，小心詐騙。工作上專注於一條線，不要對什麼都有興趣，這樣只會無功而返。健康部分由於內心不安，心緒過亂，容易焦慮。感情忽冷忽熱，主要原因是你跟伴侶的需求不同，與其猜疑，不如打開天窗說亮話。

在這16天中，你不是沒有機會，不過，請先搞清楚自己想要什麼、想做什麼，不要像無頭蒼蠅一樣四處亂撞。

❤第10名 雞

生肖雞的人在這段期間明顯感受到職場壓力，更進一步覺得別人的批評變多，要求也很苛刻。其實只要懂得掌握自己的步調，就不怕外來的攻擊。財運方面普普通通，這時候適合檢查帳務；職場上工作量變大，還有一堆人期待你當救火隊，要懂得分工，因為這段期間你容易招小人，容易被挑剔，加上自我要求高，如果不知道尋求外援，不但讓小人得意，還會讓自己累個半死。健康部分要注意消化常到問題；感情上不要把碎碎念當關心，你無心的一句話可能被伴侶誤解為批評。

在這16天當中，你會面臨兵荒馬亂、內憂外患，不過，只要記住不要凡事追求完美，一切還是會有不錯的回報。

❤第9名 猴

生肖猴的人這段期間的議題只有一個，想想「界線在哪裡」？財運部分，會獲得「合作財」，也就是說要和他人一起付出才能獲得成果，那就別忘了事先談好工作比例、分潤、責任，不然很容易分工不清；工作上切記要白紙黑字讓一切有憑有據。健康要注意腰、腎問題；感情有機會修復就有關係，即使你很在乎婚姻、伴侶關係，也不要暴露出自己心裡的不平和，單身的人容易有桃花，要小心對方是不是穩定。

在這16天中，你要懂得和平不是無限度的往前進或往後退，界線對你來說很重要，因為只要把界線談清楚，關係才會長久，你也不會覺得委屈。

❤第8名 兔

生肖兔的人這段期間直覺很強，重點則偏向內在與家庭、關係修復。雖然直覺強，但也會想太多，不要被自己困住，財運部分有偏財，但別異想天開，以為自己可以一夜致富，偏財不穩定，還是要靠正財。金錢上的事情一定要白紙黑字寫清楚、寫明白，避免日後產生糾紛。職場上要保持靈活度，很適合幕後規劃，記得一定要保持隨時可修正方向的力量，而且不要一起把一手好牌全攤開來。健康容易多夢，注意免疫系統問題；感情上容易心軟，不要輕易被感動，確定是喜歡還是愛。

在這16天你的直覺準的可怕，但不能只活在感覺裡，因為腦筋動得太快，有些事情還沒確定你就讓一切曝光，只會被別人整盤端走。對生活積極一點，一步一腳印就能順風順水，還得到偏財助力。

❤第7名 狗

生肖狗的人這段期間有讓你發展長才的舞台，也會被人看見，有光的地方就會有影子，所以一旦高調起來，小人也會冒出來。財運會從曝光、表演獲得收入，相對來說開銷也會增加，請不要好面子、耍排場，這樣只會浪費錢；事業可以走領導路線，不過請照顧好團隊，別太自私；健康部分需特別注意心臟、血壓；感情上容易招桃花，如果太好面子，就會不斷爭吵，在感情關係中不要高姿態。

在這16天，小人變多，流言也會變多，所以隨著自己發光的同時，千萬不要替自己樹敵，多點同理心，適合多祈福。

❤第6名 蛇

生肖蛇的人在這段期間迎來大財運，權力也向你靠攏，你要對自己有自信，想太多反而會阻礙前進。財運部分，正偏財都旺，特別適合和人議價、整理資產、做長期投資計畫；職場上千萬記得，別人自亂陣腳的時候，你要穩穩地，才能凸顯出價值；健康方面要特別注意骨骼、膝蓋、牙齒；感情上雖然現實多於浪漫，但穩中求進。單身的人容易遇上成熟的伴侶，有伴的人則適合談談生活安排。

在這16天當中，你有財運，但不要貪；有能力，但不要怕，優勢在於「能把事情做成」，少說話，多拿出成果。

❤第5名 鼠

生肖鼠的人這段期間人際關係、客戶關係、感情互動都會變強，給人一種很會說話、有吸引力的感覺，人緣非常好。工作偏溝通、銷售、自媒體產業的人特別旺，人脈、資訊就是你的錢脈；職場上適合談業務，新科技發展機會增加；健康要特別注意呼吸道問題；感情桃花旺，就算靠聊天都能讓感情升溫，如果這時候劈腿，對你沒有好結果，也不要胡亂給人承諾。

在這16天，好口才對你來說是大大的加分項，水能載舟亦能覆舟，說出去的話要做到，如果只是開空頭支票，那失敗也來自你說的話。

❤第4名 豬

生肖豬的人在這段期間幸運值拉滿，主要和家庭有關，家族共有財務、家運旺，你也就跟著旺。財運來自家人、配偶，得到財務不要拿去玩槓桿，以免因小失大；工作上容易取得客戶信任，適合談長期合作，或者進入家族產業，女性市場特別適合；健康方面會有胸口悶、水腫問題；愛情會漸漸轉濃，開始談論到未來規劃，單身者容易遇到一個讓你有安全感的人。

在這16天要記得，財要守得住，家人是你最強的後盾，家運旺、暗財強，還會被保護。

❤第3名 牛

生肖牛的人這段期間特別容易被關心且受到眾人喜愛，財運旺旺，處於穩定收成期。財運屬於正財，非常穩，愈務實，愈有錢；職場上適合建立客戶信任，不要爆衝，要向穩定的方向走；健康方面注意甲狀腺、肩頸及脾胃問題；感情適合談金錢觀與未來生活安排，單身的人可能會遇到踏實的對象。

在這16天財氣成行，會有實際成果，把每一件小事做好，穩步前行就是最好的開運方式。

❤第2名 馬

生肖馬的人這段期間存在感超強，而且驛馬星動，想外出旅行、學習，行動力和靈感也增強，建議同時打開氣勢。財運來自遠方，適合開拓新客群，不要花費過頭；職場上，音量會被放大，但講出來的話要準確與實在，不要逢迎拍馬；健康方面注意肝火，外出要注意安全，駕駛交通工具也要格外小心；感情上單身的人容易遇到遠距離愛情，嘗試和不同圈子和不同文化的人交流，有伴侶的人就停止說教吧！

在這16天，看準正確方向，勇敢前行。你的運氣來自你決定的「方向」，方向對，一切都對了。

❤第1名 虎

生肖虎的人這段期間能量超強，容易被看見，建議火力全開向前衝，只要你敢，就有機會。財運方面偏財根投資機會增加，記得設定停損，不要衝動，更不要借錢投資；職場上適合推進新案子、談新合作，只要敢站出來，就會有人看見你，不要得做人，注意禮貌；健康部分不要火氣太大，開車、騎車不要搶快；感情上桃花強，容易快速墜入愛河，愛得快，吵架也來得快，如何避免衝突，是你的功課，有伴侶的人並免用命令口吻說話。

在這16天對你來說簡直旺到不行，真正的強者是會利用時機，不是莽撞，看轉那些仗該打，成為戰場上的常勝將軍。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中