立夏16天運勢排行榜出爐 第1名旺到讓人羨慕

今年「立夏」剛好在初入梅，可能有點小雨，恰好為燠熱夏日帶來片刻清涼

。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月5日進入廿四節氣當中的「立夏」，這是夏季的第一個節氣，此時春天生長的萬物進入逐漸茁壯的時刻，隨著梅雨季節到來，氣候轉為濕熱，從中醫的觀點來看，夏季屬火，對應心臟，高溫易使人煩躁，應保持心情平和。進入立夏之後，有6個生肖氣場變強，可望率先翻盤登頂。快繼續看看5月5～21日期間，各生肖運勢如何。

❤第12名 羊

生肖羊的人，這段期間容易感受到壓力。金錢財運部分，建議保守不躁進，更不要有衝動性消費；職場上適合做些幕後的策略整合與研究，這段期間將有暗流和秘密，工作上宜低調，太高調容易有衝突。身體健康部分要注意睡眠問題和泌尿系統；感情上容易想太多，進一步導致冷戰。雖然想追求安全感，但不要用試探的方式，也不要試圖控制對方。

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在這16天當中，有情緒、暗流與業力問題，如果想讓自己運氣好一點，主打一個「低調」少說、多觀察。

❤第11名 龍

生肖龍的人這段期間會冒出很多想法，加上外來的訊息雜亂，搞得事事有變動，卻沒半件事情讓人覺得安心。這段期間內心會有很多想法，也會很不安，放輕鬆一點，順其自然最好。財運與新科技、新平台有關，不過千萬不要輕信他人之言，所有投資都要親自了解之後，才有可能入袋，小心詐騙。工作上專注於一條線，不要對什麼都有興趣，這樣只會無功而返。健康部分由於內心不安，心緒過亂，容易焦慮。感情忽冷忽熱，主要原因是你跟伴侶的需求不同，與其猜疑，不如打開天窗說亮話。

在這16天中，你不是沒有機會，不過，請先搞清楚自己想要什麼、想做什麼，不要像無頭蒼蠅一樣四處亂撞。

❤第10名 雞

生肖雞的人在這段期間明顯感受到職場壓力，更進一步覺得別人的批評變多，要求也很苛刻。其實只要懂得掌握自己的步調，就不怕外來的攻擊。財運方面普普通通，這時候適合檢查帳務；職場上工作量變大，還有一堆人期待你當救火隊，要懂得分工，因為這段期間你容易招小人，容易被挑剔，加上自我要求高，如果不知道尋求外援，不但讓小人得意，還會讓自己累個半死。健康部分要注意消化常到問題；感情上不要把碎碎念當關心，你無心的一句話可能被伴侶誤解為批評。

在這16天當中，你會面臨兵荒馬亂、內憂外患，不過，只要記住不要凡事追求完美，一切還是會有不錯的回報。

❤第9名 猴

生肖猴的人這段期間的議題只有一個，想想「界線在哪裡」？財運部分，會獲得「合作財」，也就是說要和他人一起付出才能獲得成果，那就別忘了事先談好工作比例、分潤、責任，不然很容易分工不清；工作上切記要白紙黑字讓一切有憑有據。健康要注意腰、腎問題；感情有機會修復就有關係，即使你很在乎婚姻、伴侶關係，也不要暴露出自己心裡的不平和，單身的人容易有桃花，要小心對方是不是穩定。

在這16天中，你要懂得和平不是無限度的往前進或往後退，界線對你來說很重要，因為只要把界線談清楚，關係才會長久，你也不會覺得委屈。

❤第8名 兔

生肖兔的人這段期間直覺很強，重點則偏向內在與家庭、關係修復。雖然直覺強，但也會想太多，不要被自己困住，財運部分有偏財，但別異想天開，以為自己可以一夜致富，偏財不穩定，還是要靠正財。金錢上的事情一定要白紙黑字寫清楚、寫明白，避免日後產生糾紛。職場上要保持靈活度，很適合幕後規劃，記得一定要保持隨時可修正方向的力量，而且不要一起把一手好牌全攤開來。健康容易多夢，注意免疫系統問題；感情上容易心軟，不要輕易被感動，確定是喜歡還是愛。

在這16天你的直覺準的可怕，但不能只活在感覺裡，因為腦筋動得太快，有些事情還沒確定你就讓一切曝光，只會被別人整盤端走。對生活積極一點，一步一腳印就能順風順水，還得到偏財助力。

❤第7名 狗

生肖狗的人這段期間有讓你發展長才的舞台，也會被人看見，有光的地方就會有影子，所以一旦高調起來，小人也會冒出來。財運會從曝光、表演獲得收入，相對來說開銷也會增加，請不要好面子、耍排場，這樣只會浪費錢；事業可以走領導路線，不過請照顧好團隊，別太自私；健康部分需特別注意心臟、血壓；感情上容易招桃花，如果太好面子，就會不斷爭吵，在感情關係中不要高姿態。

在這16天，小人變多，流言也會變多，所以隨著自己發光的同時，千萬不要替自己樹敵，多點同理心，適合多祈福。

❤第6名 蛇

生肖蛇的人在這段期間迎來大財運，權力也向你靠攏，你要對自己有自信，想太多反而會阻礙前進。財運部分，正偏財都旺，特別適合和人議價、整理資產、做長期投資計畫；職場上千萬記得，別人自亂陣腳的時候，你要穩穩地，才能凸顯出價值；健康方面要特別注意骨骼、膝蓋、牙齒；感情上雖然現實多於浪漫，但穩中求進。單身的人容易遇上成熟的伴侶，有伴的人則適合談談生活安排。

在這16天當中，你有財運，但不要貪；有能力，但不要怕，優勢在於「能把事情做成」，少說話，多拿出成果。

❤第5名 鼠

生肖鼠的人這段期間人際關係、客戶關係、感情互動都會變強，給人一種很會說話、有吸引力的感覺，人緣非常好。工作偏溝通、銷售、自媒體產業的人特別旺，人脈、資訊就是你的錢脈；職場上適合談業務，新科技發展機會增加；健康要特別注意呼吸道問題；感情桃花旺，就算靠聊天都能讓感情升溫，如果這時候劈腿，對你沒有好結果，也不要胡亂給人承諾。

在這16天，好口才對你來說是大大的加分項，水能載舟亦能覆舟，說出去的話要做到，如果只是開空頭支票，那失敗也來自你說的話。

❤第4名 豬

生肖豬的人在這段期間幸運值拉滿，主要和家庭有關，家族共有財務、家運旺，你也就跟著旺。財運來自家人、配偶，得到財務不要拿去玩槓桿，以免因小失大；工作上容易取得客戶信任，適合談長期合作，或者進入家族產業，女性市場特別適合；健康方面會有胸口悶、水腫問題；愛情會漸漸轉濃，開始談論到未來規劃，單身者容易遇到一個讓你有安全感的人。

在這16天要記得，財要守得住，家人是你最強的後盾，家運旺、暗財強，還會被保護。

❤第3名 牛

生肖牛的人這段期間特別容易被關心且受到眾人喜愛，財運旺旺，處於穩定收成期。財運屬於正財，非常穩，愈務實，愈有錢；職場上適合建立客戶信任，不要爆衝，要向穩定的方向走；健康方面注意甲狀腺、肩頸及脾胃問題；感情適合談金錢觀與未來生活安排，單身的人可能會遇到踏實的對象。

在這16天財氣成行，會有實際成果，把每一件小事做好，穩步前行就是最好的開運方式。

❤第2名 馬

生肖馬的人這段期間存在感超強，而且驛馬星動，想外出旅行、學習，行動力和靈感也增強，建議同時打開氣勢。財運來自遠方，適合開拓新客群，不要花費過頭；職場上，音量會被放大，但講出來的話要準確與實在，不要逢迎拍馬；健康方面注意肝火，外出要注意安全，駕駛交通工具也要格外小心；感情上單身的人容易遇到遠距離愛情，嘗試和不同圈子和不同文化的人交流，有伴侶的人就停止說教吧！

在這16天，看準正確方向，勇敢前行。你的運氣來自你決定的「方向」，方向對，一切都對了。

❤第1名 虎

生肖虎的人這段期間能量超強，容易被看見，建議火力全開向前衝，只要你敢，就有機會。財運方面偏財根投資機會增加，記得設定停損，不要衝動，更不要借錢投資；職場上適合推進新案子、談新合作，只要敢站出來，就會有人看見你，不要得做人，注意禮貌；健康部分不要火氣太大，開車、騎車不要搶快；感情上桃花強，容易快速墜入愛河，愛得快，吵架也來得快，如何避免衝突，是你的功課，有伴侶的人並免用命令口吻說話。

在這16天對你來說簡直旺到不行，真正的強者是會利用時機，不是莽撞，看轉那些仗該打，成為戰場上的常勝將軍。

☆民俗說法僅供參考☆

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