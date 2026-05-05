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娛樂 最新消息

（專訪）澎恰恰欠下2.4億巨債現況曝光 高雄女兒不忍發聲了

〔記者陽昕翰／專訪〕台語小天后吳淑敏復出開唱，她是資深藝人澎恰恰的乾女兒，始終感念乾爹一路以來的提攜與照顧。近年澎恰恰爆出高達2.4億元的財務糾紛，她受訪時坦言私下一直有關心對方，也曾低調伸出援手。

台語小天后吳淑敏受訪分享近況。（記者潘少棠攝）台語小天后吳淑敏受訪分享近況。（記者潘少棠攝）

吳淑敏受訪坦言，自己的能力有限，雖然無法提供巨額金援，但與澎恰恰平時仍常透過訊息聯繫，十分關心乾爹的身體狀況，也希望他能多注意健康。

澎恰恰。（資料照，記者王文麟攝）澎恰恰。（資料照，記者王文麟攝）

出道超過30年的吳淑敏，多年前步入婚姻當媽，如今除了歌唱事業，生活重心多半放在照顧寶貝兒子。她強調自己從未放棄歌唱，年過40依舊保養得宜，對飲食控制與身材管理相當自律，笑說每天都要喝一杯「奶茶」來紓壓。

吳淑敏近年回歸家庭，忙著照顧寶貝兒子。（記者潘少棠攝）吳淑敏近年回歸家庭，忙著照顧寶貝兒子。（記者潘少棠攝）

吳淑敏笑曝：「為了每天都能喝一杯奶茶，我幾乎不吃零食，也很少喝湯，主食一天只吃一餐，算是相當節制。」她透露平時最大的運動就是打掃家裡，偶爾做些伸展運動、看看影片放鬆。

台語小天后吳淑敏受訪分享近況。（記者潘少棠攝）台語小天后吳淑敏受訪分享近況。（記者潘少棠攝）

吳淑敏坦言，當了媽媽後彷彿成了時間管理大師，只有半夜才是屬於自己的時光，「等小孩睡著後，我才有自己的Me Time，包括保養、去角質，也要抽空練歌。」

身為高雄女兒的她，本週末受邀登上「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱，她對此充滿期待，希望能帶著家人同行，還要把握機會品嚐在地美食，重溫童年回憶。

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