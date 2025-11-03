粿粿被求償1600萬 吳宗憲曝真相「法院有公定價」

吳宗憲針對粿粿婚變風波開直播表示，婚姻走到最後，其實就剩下數字。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「粿粿」江瑋琳被爆婚內出軌「王子」邱勝翊，丈夫范姜彥豐怒求償1600萬元，事件延燒多日。綜藝天王吳宗憲深夜開直播談到此事，直言不方便評論情感問題，但語氣中頗為感慨地說：「婚姻走到最後，其實就剩下數字。」

吳宗憲指出，婚姻官司的重點最終都回到金錢與協商，「像粿粿影片裡談的，一週看小孩幾次、每月贍養費多少，到最後真的只剩下數字。」他強調，法院會依雙方的經濟狀況訂出「公定價」，不會出現誇張的金額，「現在罵人被告都有字詞對照表的公定價，離婚官司法院最後也會給出一個數字。」

對於范姜將求償金額從1600萬降為1200萬，其中400萬做為孩子教育費，憲哥直言「這價格還算合理」。他也透露，自己過去曾替圈內一位男藝人調解外遇賠償，結果對方支票最後「跳票」，讓他印象深刻。最後吳宗憲說，感情糾紛最終都會回歸法律途徑，「這些事說穿了就是情感問題，只要有法律在，就會有解決方式。」

