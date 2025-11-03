護理系女神過夜黃明志猝逝大馬…命案現場翻出壯陽藥 陳沂傻眼發聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲的網紅「護理系女神」謝侑芯驚傳猝逝馬來西亞，昨天更爆出大馬歌手黃明志在她過世時也在場，並捲入涉毒等引起熱議。向來爭議話題不斷的黃明志，這次捲進命案，讓網紅陳沂看了直言：「黃明志這下真的飄向檢方了，事情好大條！」以黃明志的夯曲《漂向北方》狠虧。

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

據馬來西亞《光明日報》指出，黃明志供稱，他與謝侑芯為了拍攝影片共處一夜，期間女方進入浴室後卻遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回。大馬警方更在現場搜出毒品與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿。陳沂看了新聞也直呼：「我比較意外的是，黃明志有需要硬邦邦藥？」

目前大馬警方與黃明志各執一詞，黃明志更急撇有涉毒，昨晚謝侑芯的經紀人更點名黃明志要真相，怒轟：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中，說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

