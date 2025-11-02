自由電子報
娛樂 最新消息

直擊！蔡依林等待6年和5千人「肉體接觸」 親吐赤裸相見心情

蔡依林相隔多年舉辦簽唱會，很開心可以和歌迷「肉體接觸」。（記者陳慧玲攝）蔡依林相隔多年舉辦簽唱會，很開心可以和歌迷「肉體接觸」。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔6年，天后「Jolin」蔡依林難得舉辦簽唱會和粉絲近距離互動，今天北流廣場擠得人山人海，歌迷沿著市民大道綿延好幾公里推估現場至少來湧進5千粉絲來看偶像，Jolin笑說，疫情後和粉絲幾乎都是線上溝通，難得可以再辦簽唱會，「物以稀為貴，肉體接觸最好。」

今年底Jolin將首度站上台北大巨蛋開唱，12月30日、31日及明年1月1日要連唱3天，舉辦全新「PLEASURE」巡演，不只歌迷覺得3場不夠，今天Jolin自己也說覺得不夠，但因大巨蛋場地難申請，她還想過要不要到小巨蛋唱，結果檔期還是很滿，她告訴歌迷：「有餘力當然希望多幾場，再給我一點空間。」

蔡依林簽唱會現場人山人海。（記者陳慧玲攝）蔡依林簽唱會現場人山人海。（記者陳慧玲攝）

Jolin被問到今天站上台的第一感覺？她說：「有種時光倒流的感覺，突然想起以前的簽唱會，很久沒在白天赤裸相見，看到大家年紀不小排隊，好像簽唱會有種回春的效用，拿CD排隊，好像回到念書時期無所畏懼，不怕別人眼光。」她也提到，歌迷大部分會見到她，很少和專輯相關，想見面只能到演唱會，今天是難得「肉體接觸」。

簽唱會上Jolin也帶來《Pleasure》、《Pillow》和《說愛你》等歌曲，台下歌迷也大聲跟著唱，氣氛熱鬧。儘管歌迷人山人海，但Jolin說：「我對自己有自信，簽名速度很快。」笑說自己都是用「氣功」在簽，以前曾經一小時可以簽兩三千張專輯。

為了參加蔡依林簽唱會，歌迷大排長龍。（記者陳慧玲攝）為了參加蔡依林簽唱會，歌迷大排長龍。（記者陳慧玲攝）

Jolin也說，簽唱會中間會休息唱些歌，自己要活動一下，至於這次推出新專輯，看到歌迷討論這一張要一起「服用」，她說：「有看到我的用心很感動。」

