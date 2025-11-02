不敢相信屠穎過世 鄭怡悲喊：不要再送走朋友

鄭怡（中）曬出過去給屠穎（右）的簽名黑膠唱片，左為小蟲。（翻攝自鄭怡臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕知名音樂人屠穎1日過世震驚娛樂圈，大批好友傷心悼念，才剛送走坣娜的資深唱將鄭怡，難忍悲傷發文F直呼不敢相信：「我不要再送走我的朋友了。」

得知屠穎死訊，鄭怡先是驚呼不敢相信，接著表示前一天才在民歌高峰會練團聊到屠穎，不料隔天就聽到噩耗，回憶2人過往交情，「我們是在拍譜唱片時認識，他是藍天使樂團鍵盤手，這些年我們常常在爭論當年誰先出片，最終《小雨來得正是時候》晚了幾個月，我是師妹。」

接著鄭怡回憶20年前唱進小巨蛋時，屠穎建議她一定要帶耳機，她銘記在心：「他打開了我舞台演唱的另一扇窗，看到新世界。」更難忘5年前民歌45演唱會，屠穎擔任音樂總監，總彩排後再次給建議，鄭怡說：「我用他的方法，唱出了溫柔有力的《月琴》，當晚感動了很多人。」

鄭怡坦言屠穎是她亦師亦友的好友，「他對音樂一直充滿熱情，很珍惜朋友，當音樂總監非常盡責，熱心善良」，讚嘆可以在對方身上學到很多寶貴經驗，最後喊話已到天上的屠穎：「親愛的老屠，天上可以組團了。」

