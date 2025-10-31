自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

李宰旭一人分飾兩角只值95分？原來是諧音哏：沒有污點

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李宰旭生涯首度挑戰一人分飾兩角，在新劇《最後的夏天》與導演閔延洪繼《篡位》後再度合作，劇組於10月29日舉辦記者會宣布即將開播，對手演員崔聖恩給他100分的高分，李宰旭則自評95分，透露自己因太忙亂而出錯。

李宰旭（左起）、崔聖恩、金建宇一同出席《最後的夏天》記者會。（friDay影音提供）李宰旭（左起）、崔聖恩、金建宇一同出席《最後的夏天》記者會。（friDay影音提供）

由閔延洪執導，李宰旭、崔聖恩、金建宇主演的《最後的夏天》，劇情描述白、宋兩家住在合建的一個雙拼透天厝「花生屋」，白家的雙胞胎兄弟和宋家的女兒「夏京」自然也成了青梅竹馬，但隨著兄弟倆的父母離異，弟弟和媽媽移居美國，三人只會在每年夏天於花生屋相聚21天，成年後的他們因房產問題再度重逢，卻也打開了潘朵拉的盒子得知驚人真相，進而展開化解不幸療癒傷痛的浪漫故事。

李宰旭在《最後的夏天》飾演白道河、白道英。（friDay影音提供）李宰旭在《最後的夏天》飾演白道河、白道英。（friDay影音提供）

對於要同時分飾雙胞胎兄弟，李宰旭坦言：「第一次挑戰一人兩角確實有些壓力，角色之間必須有區別，但劇本中存在讓兄弟倆陷入混亂的情節，因此要同時呈現相似又不同的感覺並不容易。我與導演討論過後，試著透過即興的手勢與細微動作來展現不同特質。哥哥道英則偏向感性、沉著的演技。雖然擔心觀眾看到同一張臉會混淆，但拍攝成果比想像中好，我自己也很滿意。」

導演閔延洪也幫忙強力背書：「在更了解李宰旭之後，我發現他非常適合詮釋本作中的雙胞胎這兩個角色。他既有可愛、淘氣的一面，也很開朗。上一部作品處理的是較沈重、黑暗的劇情，因此只能展現他嚴肅的表情，這次則能讓他盡情展現明亮與生動的樣貌，是一部他可以盡情享受的作品。」

崔聖恩在《最後的夏天》飾演宋夏京。（friDay影音提供）崔聖恩在《最後的夏天》飾演宋夏京。（friDay影音提供）

女主角崔聖恩則是笑著稱讚道：「我第一次見到宰旭時，覺得他是個誠實、踏實又有禮貌的青年。拍攝過程中發現他其實很有幽默感，是現場的氣氛製造者，經常會開玩笑、讓周圍的人放鬆。他讓拍攝氣氛變得愉快，這一點我很羨慕。他天生的表演感太強，會讓人想偷學。他那種從容、幽默的特質，既讓人覺得自在又令人欣賞。」

崔聖恩（左）、李宰旭在《最後的夏天》記者會上比出愛心。（friDay影音提供）崔聖恩（左）、李宰旭在《最後的夏天》記者會上比出愛心。（friDay影音提供）

當被要求「為兩人間的浪漫化學反應評分」時，崔聖恩表示：「我覺得我們的默契很好。能與這麼有魅力的宰旭合作，真的幫助很大。他是能引出對手潛力的演員，我給我們的化學反應100分。」然而李宰旭卻笑著說：「老實講，我覺得不是100分。聖恩姐雖然比我年長、經驗也更豐富，但她在片場總是展現漂亮又自然的一面。若要評分，我會給95分，扣掉5分是因為我自己在拍攝時太忙亂而出錯的緣故。」主持人一聽機靈地幫忙解釋：「給95分應該是因為沒有污點吧？（韓語的「五分」與「污點」同音）。」讓李大笑回應：「沒錯，這個哏我會記起來，下次一定要用！」也引發現場一片笑聲。

最後被問到對收視率的期望時，李宰旭務實地說：「我當然希望能達到2、30%，不過觀眾的喜好與需求有時很難預測。雖然若能達到10%會很棒，但我更希望能看到逐漸上升的趨勢。」閔延洪導演則坦率表示：「希望收視率能有好成績，讓更多人感受到這部劇的趣味與感動，要是能到30%就太棒了。」《最後的夏天》將於11月1日起每週六日晚間十點半於friDay影音更新。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中