娛樂 最新消息

「玉女掌門人」周慧敏喊愛 78歲影壇單身巨擘嗨喊快樂

「玉女掌門人」周慧敏（右）與78歲影壇巨擘許鞍華見面，相當開心。（香港星島日報）「玉女掌門人」周慧敏（右）與78歲影壇巨擘許鞍華見面，相當開心。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經被譽為「玉女掌門人」的女神周慧敏，近日在社群平台曬出自己與78歲名導許鞍華開心喝下午茶的照片，可見兩人友情深厚。照片中的許鞍華看起來精神矍鑠，臉上也掛著開朗的笑容，更高喊：「單身快樂」。

周慧敏凍齡有數，看起來仍然年輕貌美。（翻攝自臉書）周慧敏凍齡有數，看起來仍然年輕貌美。（翻攝自臉書）

身穿淺色襯衫的許鞍華帶著招牌圓框眼鏡，笑容可掬的臉上看起來精神飽滿；周慧敏則披散著烏黑的長髮，單手托腮對著鏡頭優雅微笑，看起來仍然不減玉女風采。

單身的許鞍華近年搬進「長者富貴屋」，享受半退休生活。過去，許鞍華曾經在訪問中透露，起初她對於搬進長者富貴屋感到抗拒，擔心裏頭都是老人，沒有活力，沒想到入住後，她開心說生活真的很快樂。

許鞍華認為單身不等於慘，對於自己選擇單身感到快樂且不後悔。（香港星島日報）許鞍華認為單身不等於慘，對於自己選擇單身感到快樂且不後悔。（香港星島日報）

78歲的許鞍華坦白承認自己對「老」感到恐慌，特別擔心自己健康跟精神衰退，加上近年她曾經做過心臟支架手術，所以對於飲食、健康格外重視。曾在2020年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的許鞍華將一生都奉獻給電影，也是首位獲得此殊榮的女導演。至今仍單身的許鞍華認為外界經常把「單身」和「慘」畫上等號，對此她非常反感，更強調：「我不是慘，但不知道為何外界把單身變成一個很慘的標籤」。她更表示，結不結婚、買不買房都是個人選擇，外界不應過度解讀。

