關西雙帥組命定CP 《療傷遊戲》「一夜情變真愛」甜虐登場

《療傷遊戲》的核心主題是「愛是最好的良藥」。（GagaOOLala提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕改編日ノ原巡超人氣BL漫畫的《療傷遊戲》真人版電視劇本週熱鬧開播，該劇由參與《美麗的他》、《愛在記憶凍結時》等高人氣BL劇的同一團隊製作，原作早已於韓國、台灣、泰國、法國、美國等國推出譯本，掀起海外BL熱潮。

《療傷遊戲》故事始於湊在同志酒吧遇見剛失戀的準獸醫學生靜真，在第一集兩人就共度一夜，沒想到隔日早上靜真對湊的存在卻完全沒有記憶；湊因心有不甘，氣憤地與朋友們打賭，誓言要讓靜真愛上自己。

《療傷遊戲》真人版電視劇於本週熱鬧開播。（GagaOOLala提供）

湊立下復仇宣言：「我要先療癒他的傷，再狠狠拋棄他！」 這場從「賭注」切入的戀愛遊戲充滿懸念與情感張力，被視為從復仇到救贖的張力故事。

只是，隨著兩人的相處，靜真那分誠摯與率直開始動搖湊的報復計畫；湊從原本對陌生人的不信任到漸漸對靜真敞開心房的過程，成為本劇最令人揪心看點。

該影集的核心主題是「愛是最好的良藥」，除了是場充滿心機的男男戀，更是一部關於療癒、成長與放下過去的深度愛情故事。

戲中兩位主演NAOYA和冨田侑暉均在音樂界磨練出強大的歌舞與表現力，兩人在Stardust Promotion工作時相識，因都來自關西地區而成為好友，甚至一起旅行。這種多年的交情讓粉絲直呼是「感覺就像命運的安排」。

NAOYA曾透露，希望將湊「傲嬌攝影師」的形象完整呈現，並評價這部劇非常人性化且感性，是「一部每個人都能產生共鳴的作品」。

冨田侑暉則表示，為了演繹靜真這個角色竭盡全力，並形容靜真為「一個愛得很深，卻害怕被愛回報的人」。兩人作為老朋友，在片場自然而然地營造出默契的氛圍。《療傷遊戲》每週四在GagaOOLala平台獨家上線。

