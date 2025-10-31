自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

關西雙帥組命定CP 《療傷遊戲》「一夜情變真愛」甜虐登場

《療傷遊戲》的核心主題是「愛是最好的良藥」。（GagaOOLala提供）《療傷遊戲》的核心主題是「愛是最好的良藥」。（GagaOOLala提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕改編日ノ原巡超人氣BL漫畫的《療傷遊戲》真人版電視劇本週熱鬧開播，該劇由參與《美麗的他》、《愛在記憶凍結時》等高人氣BL劇的同一團隊製作，原作早已於韓國、台灣、泰國、法國、美國等國推出譯本，掀起海外BL熱潮。

《療傷遊戲》故事始於湊在同志酒吧遇見剛失戀的準獸醫學生靜真，在第一集兩人就共度一夜，沒想到隔日早上靜真對湊的存在卻完全沒有記憶；湊因心有不甘，氣憤地與朋友們打賭，誓言要讓靜真愛上自己。

《療傷遊戲》真人版電視劇於本週熱鬧開播。（GagaOOLala提供）《療傷遊戲》真人版電視劇於本週熱鬧開播。（GagaOOLala提供）

湊立下復仇宣言：「我要先療癒他的傷，再狠狠拋棄他！」 這場從「賭注」切入的戀愛遊戲充滿懸念與情感張力，被視為從復仇到救贖的張力故事。

只是，隨著兩人的相處，靜真那分誠摯與率直開始動搖湊的報復計畫；湊從原本對陌生人的不信任到漸漸對靜真敞開心房的過程，成為本劇最令人揪心看點。

該影集的核心主題是「愛是最好的良藥」，除了是場充滿心機的男男戀，更是一部關於療癒、成長與放下過去的深度愛情故事。

戲中兩位主演NAOYA和冨田侑暉均在音樂界磨練出強大的歌舞與表現力，兩人在Stardust Promotion工作時相識，因都來自關西地區而成為好友，甚至一起旅行。這種多年的交情讓粉絲直呼是「感覺就像命運的安排」。

NAOYA曾透露，希望將湊「傲嬌攝影師」的形象完整呈現，並評價這部劇非常人性化且感性，是「一部每個人都能產生共鳴的作品」。

冨田侑暉則表示，為了演繹靜真這個角色竭盡全力，並形容靜真為「一個愛得很深，卻害怕被愛回報的人」。兩人作為老朋友，在片場自然而然地營造出默契的氛圍。《療傷遊戲》每週四在GagaOOLala平台獨家上線。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中