娛樂 音樂

《熱愛105°C的你》原唱真面目曝光！現蹤台灣吐真實心聲

阿肆將來台舉辦新專輯巡演。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕以《我在人民廣場吃炸雞》、《熱愛105°C的你》紅遍全球社群的創作歌手阿肆暌違四年發行全新專輯，主打歌《愛我別煩》攜手青峰合作，並將於11月30日在Legacy Taichung開唱。

阿肆將來台舉辦新專輯巡演。（Legacy提供）阿肆將來台舉辦新專輯巡演。（Legacy提供）

從短影音爆紅到成為華語獨立音樂代表聲音，阿肆以細膩筆觸描繪日常情緒，作品不僅極具傳唱度更能引發世代共鳴，成為華語樂壇最具辨識度的獨立音樂人之一。今年帶著全新專輯《不好意思我要開始冒犯了》回歸，並展開同名巡演，新作品希望傳遞出——在普遍壓抑的世代裡，我們仍該勇敢表達，不論光亮或黑暗，都值得被看見。

阿肆將來台舉辦新專輯巡演。（Legacy提供）阿肆將來台舉辦新專輯巡演。（Legacy提供）

受邀登上簡單生活節後，阿肆隨即宣布於 Legacy Taichung 舉辦巡迴專場演唱會，展現對台灣樂迷的誠意與重視。阿肆也透露這次巡演歌單將「新舊融合」，不僅帶來爆紅代表作，也將首度演唱新歌打造最真摯的現場體驗。

阿肆將來台舉辦新專輯巡演。（Legacy提供）阿肆將來台舉辦新專輯巡演。（Legacy提供）

阿肆笑說：「上一次你見到我是十年前，而下一次我們能相見，不知道會是多久以後。人生苦短，保持果斷，我們十一月底台中見！」

